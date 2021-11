Cum mi-a recâștigat încrederea și respectul Loteria Română

Există însă și excepții de la conduita generală și, iată, mi s-a întâmplat chiar mie să fiu implicat într-o astfel de situații. Pe data de 18 octombrie 2021, la ora 16.45 m-am prezentat la sediul agenției loto din Constanța, din vecinătatea Casei de Cultură a Sindicatelor, pentru a-mi ridica un premiu de 30 de lei, câștigat la extragerea Loto 6 din 49.





La solicitarea angajatei agenției, am prezentat certificatul verde de pe telefonul meu mobil. Dar în loc să îl scaneze pentru a verifica autenticitatea documentului, vânzătoarea l-a fotografiat cu propriul telefon mobil, fapt ce mi-a dat de gândit. Am cerut lămuriri, dar în loc să-mi dea cuvenitele explicații, vânzătoarea s-a simțit deranjată. Am informat-o, cât se poate de politicos, că certificate verzi astfel fotografiate au ajuns să fie utilizate fraudulos și din acest motiv sunt circumspect.





Explicațiile mele politicoase și faptul că mi-am manifestat neîncrederea legitimă (având în vedere numeroasele cazuri investigate de organele de cercetare penală) au avut un efect neașteptat. Vânzătoarea m-a pedepsit, spunându-mi: „Mă deranjează că nu aveți încredere în mine. Nu vă mai dau câștigul!” și m-a invitat să părăsesc agenția.





Cum era și firesc am refuzat, atenționând-o: „Doamnă, nu pot avea încredere într-o persoană care se comportă ca dumneavoastră și în plus nu poartă nici masca sanitară pe nas. Insist să îmi eliberați câștigul, în caz contrar vă reclam la conducerea loteriei.”





Angajata a continuat să sfideze legea sanitară, susținând că dacă a acoperit doar gura cu masca este suficient și că nu îmi va elibera premiul. În cele din urmă, văzând că insist și că sunt decis să o reclam, a făcut plata.







Întrebări pentru CN Loteria Română





Dorind să aflu care este poziția conducerii Companiei Naționale Loteria Română, dacă instituția tolerează astfel de comportamente, aflate în flagrantă contradicție cu Codul de conduită etică și profesională al salariaților săi, afișat la vedere pe site-ul instituției, am înaintat o sesizare, fără să dezvălui faptul că sunt ziarist.





Totodată am solicitat să mi se răspundă la următoarele întrebări



- Vânzătorii agențiilor Loteriei Române au primit sarcina de serviciu să fotografieze cu telefoanele lor personale certificatele verzi ale clienților?

- Vânzătorii agențiilor Loteriei Române au dreptul să refuze eliberarea câștigurilor, în condițiile în care câștigătorii prezintă toate documentele legale?



- Vânzătorii agențiilor Loteriei Române au fost instruiți să nu își acopere nasul cu masca sanitară?



- Vânzătorii agențiilor Loteriei Române au fost instruiți să ia la rost clienții care le vorbesc politicos și le solicită explicații?



Un răspuns exemplar





Pe data de 1 noiembrie, Compania Națională Loteria Română mi-a transmis următorul răspuns:





„Stimate domnule Tița-Călin,



În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru fidelitate și pentru interesul acordat jocurilor organizate de către Loteria Română. Referitor la sesizarea dumneavoastră, vă comunicăm că responsabilii din cadrul Punctului de Lucru Județean Constanța, pe raza căruia se află agenția la care faceți referire, au făcut verificări în legătură cu cele reclamate de dumneavoastră. Vă precizăm că Loteria Româna a întreprins toate demersurile cu privire la respectarea întocmai a tuturor reglementărilor care se impun în această perioadă și, ca urmare a sesizării dumneavoastră, am solicitat încă o dată ca atenția, atitudinea și comportamentul operatorilor de serviciu în relația cu jucătorii să fie unele corespunzătoare și, bineînțeles să respecte dispozițiile legale.





De asemenea, menționăm faptul că toți angajații din țară au fost instruiți asupra purtării corecte a măștii sanitare cât și asupra verificării pe aplicația telefonică, la intrarea în agenție, a existenței certificatului digital privind COVID-19. Operatorii din agenții trebuie să efectueze plata biletelor câștigătoare la prezentarea actului de identitate de către participanți. În momentul de față, respectiva doamnă nu mai este angajata companiei C.N. Loteria Romana S.A., aceasta ieșind la pensie.



Vă mulțumim pentru sesizare și vă comunicăm că împărtășim întru totul opinia dumneavoastră cu privire la respectarea reglementărilor, exact așa cum au fost comunicate de către autorități, precum și a tuturor măsurilor prevăzute de acestea, astfel încât, împreună să împiedicăm răspândirea virusului SARS CoV 2. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în cazul în care mai întâmpinați situații neplăcute sau constatați alte nereguli. Vă stăm la dispoziție pentru orice alte întrebări, informații, sugestii și observații legate de jocurile organizate de către Loteria Română și vă dorim sănătate și mult noroc!”



x x x





Stimați cititori, răspunsul Companiei Naționale Loteria Română la reclamația mea este exemplar pentru atitudinea pe care o unitate economică trebuie să o aibă față de clienții săi. Prin atenția acordată aspectelor sesizate, prin politețea desăvârșită și încurajarea petiționarului de a adresa întrebări, de a solicita informații, a face sugestii și observații, instituția a reușit să recâștige respectul și încrederea unui client nemulțumit.