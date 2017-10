Cum le mai merge şcolilor de şoferi din Constanţa. Măresc preţurile?

Cum le mai merge școlilor de șoferi din Constanța. Măresc prețurile?

Că au avut bani sau nu, constănțenii n-au lăsat nici anul acesta deoparte școala de șoferi. Moft sau necesitate, asta depinde de la un cursant la altul, însă un lucru este sigur: școlile de șoferi, și în special cele mari, pe care le ajută nu neapărat numele, cât rezultatele, așadar implicarea instructorilor, au avut „elevi“ pe bandă rulantă, deci și profituri bunicele.„Noi stăm bine, chiar foarte bine. S-a mărit numărul cursanților, a crescut cu peste 20% rata de promovabilitate și am ajuns la 64%. Suntem pe locul trei pe țară din acest punct de vedere“, a precizat directorul DIA Auto, Niculae Dicu. Lunar, spune acesta, școlarizează 50 - 80 de cursanți. Și tocmai pentru că nu duce lipsă de clienți și-a permis ca anul trecut, la fel ca și majoritatea celorlalte școli de șoferi, să crească prețul pentru categoria B, de la 800 de lei, la 1.000 de lei, și astfel să acopere într-o oarecare măsură valul scumpirilor din ultimii ani. De altfel, la acest preț s-au aliniat practic toate școlile de șoferi din Constanța. Unele mai oferă până în 15% discount, fie la plata integrală a sumei, fie pentru cel de-al doilea membru al familiei care urmează cursurile aceleiași școli.La fel de bine pare să îi meargă și școlii de șoferi Rovas, sau cel puțin așa spun reprezentanții acesteia: „Suntem mulțumiți, având în vedere numărul mare de elevi, în jur de 100 pe lună“.Dar să nu uităm însă că suntem la începutul lui octombrie, așadar este foarte probabil ca în nici două luni să nu mai vedem pe stradă picior de constănțean care face primii pași într-ale șoferiei. Totul depinde însă de cât de lungă va fi perioada cu zăpadă, polei, de care se feresc mai toți cei care vor să obțină carnetul de conducere.„Este o activitate care merge în hopuri, asta e clar. Vara merge bine, toamna elevii se împuținează. Ai, nu ai, în permanență trebuie să achiți salariile angajaților, utilitățile, chiria, ITP-urile. RCA-ul la camion e 2.500 de lei pe an. Când tragi linie…”, a precizat managerul Autoeuxin, Costel Dobrilă, școală care în perioada de vară a avut în jur de 35 de cursanți/lună.Prețurile rămân pe loc. DeocamdatăReprezentanții școlilor de șoferi din Constanța spun că deocamdată nu se gândesc să facă majorări de preț. Așadar, școlarizarea pentru categoria B atinge 1.000 de lei, pentru categoria C - CE (camion și remorcă) 2.000 de lei, categoria D (autobuz) 1.700 - 1.900 de lei, categoria A (motocicletă) - 500 de lei. Se pot face și diverse combinații. De exemplu, cei care vor să obțină categoriile B, C și CE ar trebui să scoată din buzunare 3.000 de lei, iar C, CE și D - 3.600 de lei.Totuși, cum prețurile la combustibil au tot crescut, iar utilitățile din cadrul spațiilor în care își desfășoară școlile de șoferi activitatea costă mai mult, foarte curând este probabil să se mai adauge măcar câteva zeci de lei la tarifele practicate.