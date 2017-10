Cum îţi poţi repune afacerea pe picioare, pe spatele statului

Start pentru Programul Kogălniceanu

Cum îți poți repune afacerea pe picioare, pe spatele statului

Astăzi se dă startul unui program destul de așteptat de IMM-urile românești - „Cardul Kogălniceanu” - un program multianual de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării IMM-urilor pe perioada 2011 - 2013. Acesta constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei / IMM / an, cu dobândă parțial subvenționată și, după caz, cu garantarea creditului de către stat. Scopul este sprijinirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la obținerea de finanțări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an, în vederea desfășurării activității.Formularul de înscriere este activ, începând de astăzi, de la ora 10.00, pe site-ul www.aippimm.ro (Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri) sau direct pe linkul http://programe nationale2011.aippimm.ro.Pe scurt, se asigură subvenționarea a maximum 70% din rata dobânzii aferente creditului pe care un IMM dorește să îl acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an. Pe partea de garanții de stat, Fondul național de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garantează creditul pe care îl ia o întreprindere mică și mijlocie. Această garanție nu poate însă depăși 100.000 de lei.Pentru subvenționarea dobânzii sunt puse la bătaie în jur de 24 milioane de lei, iar pentru garanții există un fond de garantare special pentru IMM-uri, de 400 milioane de lei. Așadar, în principiu, ar trebui să fie aproximativ 4.000 de beneficiari, în 2011.CondițiiIată ce condiții trebuie să respecte un IMM pentru a fi eligibil: să aibă minimum doi ani de funcționare consecutivi în domeniul în care își desfășoară activitatea, să nu fie în procedură de insolvență, să poată prezenta garanții colaterale pentru cel puțin 40% din valoarea creditului și să nu fie în dificultate, conform directivelor europene. În plus, societatea nu trebuie să se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și instituția de credit parteneră, pe numele acesteia să nu fie emisă o decizie de recuperare a ajutorului de stat, să nu figureze cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, iar suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de trei ani fiscali să nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru transport rutier.Atenție, sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, pentru cheltuieli privind aprovizionarea, producția, desfacerea, cheltuieli privind executarea de lucrări și / sau prestarea de servicii, cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor sau cheltuieli cu salariile și asimilatele acestora.