Cum îți poate proteja o asigurare telefonul mobil

Te-ai întrebat vreodată ce este asigurarea telefonică și dacă ar trebui să o cumperi? Sau dacă asigurarea pentru telefonul mobil este diferită de garanția producătorului? Și dacă este mai bine să cumperi asigurare telefon de la furnizorul tău de servicii, de la o companie de asigurări sau de la producătorul de telefoane?Ne folosim telefoanele pentru orice în aceste zile. Oriunde ne-am afla, ele ne sunt întotdeauna aproape. Telefoanele sunt GPS-ul nostru atunci când navigăm către un loc nou, agenda noastră, camera foto și computerul personal. Poți chiar și să dormi cu el la îndemână, să îl iei cu tine la toaletă sau să îl verifici dacă te trezești în timpul nopții. Dar, din cauza că le folosim atât de mult, este un lucru obișnuit ca telefoanele mobile să fie deteriorate, pierdute sau chiar furate.Aici intervine asigurarea telefonică. Pentru ocaziile în care a fost pierdut, luat din buzunar sau lăsat din greșeală într-un Uber sau într-un bar, asigurarea telefonică ar trebui să te acopere atunci când ai cel mai mult nevoie. Acest articol îți va răspunde la unele dintre cele mai frecvente întrebări despre asigurarea telefonică, astfel încât să știi exact despre ce este vorba, cum funcționează și dacă, pentru tine, merită.Deși asigurarea este în general o cheltuială în plus, există cazuri în care o asigurare telefon de la Emag poate economisi bani.De ce am nevoie de asigurare telefonică?Gândește-te la asigurarea telefonică ca la o pătură de securitate – știi că, orice s-ar întâmpla, telefonul tău va fi protejat împotriva furtului, pierderii sau daunelor accidentale – ajutându-te să rămâi conectat indiferent de ce se întâmplă. Dacă știi că probabil vei ajunge la un ecran spart, de exemplu, asigurarea telefonică ar putea fi o idee bună pentru tine. Când se va întâmpla inevitabilul, asigurătorul tău va veni în ajutor, plătind repararea daunelor.Ce acoperă o asigurare telefon?La fel cum abonamentul tău de telefonie mobilă va varia în funcție de rețeaua pe care o alegi, ceea ce este inclus într-o asigurare telefon va diferi în funcție de furnizor. Pune-ți întrebări pentru a afla ce factori sunt importanți pentru tine. vrei să fii acoperit în caz de furt, daune accidentale sau avarii? Vrei să fie acoperite și accesoriile telefonului, cum ar fi huse de protecție pentru ecran și căști? Și cât ești dispus să plătești? Aceste răspunsuri te vor ajuta să determini nivelul asigurării pe care să îl alegi.Asigurarea telefonică acoperă:· Distrugere accidentală· Furt sau pierdere· Defecțiuni· Accesorii· Deplasare internațională· Telefoane cu vârsta de până la 3 aniAsigurări vs. garanțiiGaranția producătorului acoperă probleme precum telefonul care nu funcționează așa cum ar trebui. Dar de obicei garanția nu plătește pentru telefoanele pierdute, furate sau deteriorate fizic. Acestea fiind spuse, unele garanții acoperă daunele accidentale cauzate de manipulare, deci verifică-le cu atenție. Garanțiile extinse îți permit să continui această acoperire dincolo de primul an.Asigurarea pentru smartphone acoperă de obicei telefoanele pierdute, furate și deteriorate. Iar unele acoperă chiar daunele cauzate de lichide. Din nou, asigură-te că ai citit politica companiei pentru a afla despre acoperire pe care o oferă înainte de a avea nevoie de ea.De unde să cumperi asigurare telefonDacă decizi că vrei asigurare după cumpărarea telefonului, vei avea o mulțime de opțiuni. Există opțiunea producătorul telefonului, a furnizorului de servicii mobile și a companiilor independente de asigurări.Unii furnizorii de servicii facilitează achiziționarea asigurării și o facturează în abonamentul lunar.De asemenea, poți cumpăra asigurare telefon de la producătorul telefonului. Un mare plus: planurile lor ar putea veni cu asistență tehnică prin telefon, într-un magazin sau prin chat online.Cumpărarea asigurării de la un asigurător independent îți oferă mai multă flexibilitate. Dacă telefonul tău funcționează și se află în stare bună, te poți înscrie oricând. S-ar putea chiar să poțo negocia o reducere dacă asiguri și alte aparate, mașini sau casa prin aceeași companie. Nu doare niciodată să întrebi.Ai o poliță de asigurare a locuinței? Verifică dacă îți acoperă și smartphone-ul. Majoritatea oamenilor nu realizează acest lucru, dar asigurarea pentru locuință îți acoperă telefonul în anumite circumstanțe specifice. Aceste polițe de asigurare acoperă în mod automat telefonul (și alte lucruri) în cazuri precum furtul, vandalismul, incendiul și alte daune („pericole”, se spune în asigurări).Lucruri de luat în considerareCunoaște-ți șansele. Potrivit unor studii, în cazul a una din 5 persoane anual, telefonul este pierdut, deteriorat sau furat.Dacă decizi să îți protejezi smartphone-ul, verifică toate opțiunile.