Cum investim economiile?

Există mai multe modalități de a investi banii economisiți pentru a obține un profit. Fiecare dintre ele are avantaje și riscuri. Depozitele bancare în lei asigură un randament foarte larg, între 3,85% și 9,75% pe an. Marea majoritate a băncilor oferă randamente sub indicele anual al inflației, care în mai 2011 a ajuns la 8,41%.În cazul, depozitelor în euro, dobânzile oferite sunt de 1,20 - 4,75% pe an. Dacă avem în vedere faptul că rata de schimb a monedei europene s-a depreciat de la 4,2698 lei pentru un euro, la debutul anului, la 4,2635 euro, în prezent, rezultă că depozitele în lei sunt mai avantajoase. Trebuie amintit faptul că depozitele bancare sunt în siguranță în limita plafonului de garantare de 100.000 de euro (echivalent).Piața de capital nu mai este chiar atât de atractivă în zilele noastre pentru cei ce doresc să obțină un câștig din variațiile de preț. Riscul de a ieși în pierdere este ridicat chiar dacă mizezi pe acțiunile companiilor lichide, situate de regulă printre primele 10 cele mai tranzacționate.Iată câteva exemple: de la începutul anului și până acum, cotațiile acțiunilor Fondului Proprietatea au scăzut de la 0,6495 lei la 0,54 lei; ale SIF Transilvania, de la 0,55 lei la 0,53 lei; ale Băncii Transilvania, de la 1,26 lei la 1,21 lei. În schimb, ale Petrom au crescut de la 0,3410 lei la 0,3850 lei.Investițiile imobiliare prezintă interes, având în vedere abundența de oferte și prețurile scăzute. Dar un profit din speculațiile imobiliare, nimeni nu îl poate garanta. Credeți că într-un an sau doi veți găsi un cumpărător care să vă ofere un preț bun? Dacă ținem cont de evoluția economiei și a pieții creditării, banii investiți ar putea rămâne blocați o lungă perioadă de timp.Care este cea mai bună decizie pentru investițiile noastre? Cred că în zilele noastre trebuie să primeze siguranța lor. Ar trebui să ne mulțumim cu un profit mic, care nu implică riscuri.