Cum influenţează lunile de toamnă piaţa imobiliară din Constanţa

Cum influențează lunile de toamnă piața imobiliară din Constanța

Lunile de toamnă, și în special septembrie, repre-zintă, an de an, cea mai bună perioadă pentru închirieri, așadar și agenții imobiliari lucrează cu motoarele turate la maxim, pentru a acoperi, astfel, și „golurile” care urmează în iarnă. Din păcate pentru ei, acest septembrie nu a fost nici pe departe ceea ce așteptau.Agenții imobiliari spun că numărul studenților care le-au cerut ajutorul pentru a-și găsi o locuință a scăzut destul de mult, ceea ce nu este de mirare. Universitățile din Constanța nu prea mai au așa mare căutare, cum se întâmpla în urmă cu ceva ani, asta și pentru că numărul absolvenților de liceu tot scade. Toamna este însă perioada în care se cumpără mai multe apartamente în Constanța, și nu oricum, ci cu bani cash. Constănțenii nu-și numără bobocii, așa cum spune o veche expresie, ci profitul și apoi banii din cont. În septembrie - octombrie, vânzările de apartamente cu „banii jos” cresc și cu până la 25%.Cine sunt, de regulă, cei care își permit să facă o astfel de investiție fără a bate la ușa băncilor? Oamenii de afaceri, bineînțeles, și constănțenii care lucrează peste hotare. În primul caz, nu vorbim despre orice fel de om de afaceri, ci în special despre cei care activează în domeniul turismului și a agriculturii. Ultimii ani au fost destul de buni, dând la o parte veșnicii nemulțumiți, care de ani buni spun că nimic nu merge, însă au profituri mai mult decât mulțumitoare.„Pe partea de apartamente, Prima Casă ră-mâne un segment destul de important, destul de consistent în totalul clienților, însă odată cu terminarea sezonului, atât agricol, cât și estival, sunt și oameni care au banii cash, sau au venit de afară cu diferite sume; cei cărora încă le merge, vin și investesc aici. Sunt foarte mulți care au societăți agricole și le merge bine. Se vede o diferență între toamnă și alte pe-rioade din an. Cam cu 20 - 25% numărul cumpărătorilor cu banii cash crește toamna”, a precizat directorul unei mari agenții imobiliare din Constanța, Marius Coman. Totuși, nu este vorba despre apartamente foarte mari, care și costă mult, ci mai degrabă despre apartamente mici, spun agenții imobiliari, semn că bugetele sunt, în continuare, limitate.