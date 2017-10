Cum contribuie sistemele de sonorizare la succesul afacerilor din domeniul HoReCa

Ştire online publicată Marţi, 06 Iunie 2017.

În domeniul HoReCa, fie că ne referim la cluburi, baruri, puburi, lounge-uri, terase sau restaurante, sistemele de sonorizare eficiente măresc timpul petrecut de clienți, cresc reputația locației și contribuie în final la creșterea vânzărilor.Calitatea sistemului de sonorizare este cel puțin la fel de importantă ca și muzica difuzată și contribuie în mod direct la starea clienților și percepția lor despre locația în care se află. Studiile de specialitate arată faptul că ceea ce clienții văd, simt, miros sau gustă este influențat de calitatea muzicii din locația în care se află.Mai mult, sistemul de sonorizare influențează comportamentul clienților, influențând cât de mult aleg să cheltuie în locația respectivă și de asemenea, decizia de a reveni.Fiecare tip de afacere din domeniul HoReCa și fiecare locație are nevoi specifice, iar calitatea sonorizării depinde de calitatea soluției tehnice și de modul în care aceasta este personalizată nevoilor respective.Este important ca furnizorul soluției să ofere consultanță tehnică de specialitate, bugetul putând fi optimizat în funcție de nevoile fiecărei locații. Fie că este vorba de boxele pentru un club sau o terasă, de sistemul de amplificare sau dispunerea corectă a boxelor, furnizorul soluției va trebui să te îndrume și să te consilieze pentru alegerea soluțiilor care sunt potrivite locației tale Horeca.Soluțiile audio ideale pentru domeniul HoReCa trebuie să ofere claritate la volum mare, să fie scalabile, să confere fidelitate sunetului și la volume mici, să fie versatile și capabile să redea muzica indiferent de sursa folosită. După implementarea soluțiilor audio devine esențial suportul în perioada de garanție și post vânzare prin servicii precum înlocuirea temporară a produselor aflate în service.AudioVision Store este furnizorul care, ținând cont de toate principiile amintite mai sus, oferă soluții audio complete, consultanță de specialitate și suport extins în garantie și post-vânzare. În implementarea sistemelor audio in locațiile HoReCa (club, bar, pub, lounge, terasă, restaurant) urmărim ca acestea să ofere o acoperire optimă a întregii locații și să fie compatibile și cu prestațiile live.este distribuitor unic în România al, unul din pionierii în concepția și producția de boxe active și pasive și sisteme de sonorizare complete și al, liderul mondial în producerea de amplificatoare audio profesionale compacte. Portofoliul AudioVision Store include și alți producători importanți precum, producători de boxe, amplificatoare și sisteme complete de sonorizare,, lideri în producția difuzoarelor profesionale, dar șiși, producători de sisteme de efecte speciale și lumini profesionale.Locații precum LeGaga - Iași, Crema Summer Club, EGO Club Mamaia, Fratelli Beach&Club Mamaia Nord, Fratelli Lounge&Club Constanța, Cabo Beach - Mamaia, Cafe del Mar - Mamaia, Crema Lounge Cafe e Dolce, Restaurant Aquario, Restaurant Beluga Mamaia, The Library Pub, The Drunken Lords, Steak House - Wine Bar Gheea folosesc soluțiile AudioVision Store.Pentru mai multe detalii despre soluțiile audio potrivite pentru locația ta HoReCa - club, bar, pub, lounge, terasă sau restaurant, accesează www.audiovision.ro