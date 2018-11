Flota comercială a României, acum 20 de ani

Cum au fost gestionate cele 17,79 milioane de dolari intrate în flotă?

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.În cursul zilei de 26 noiembrie 1997, Sindicatul Liber al Navigatorilor a adresat corpului de control al prim-ministrului o scrisoare, prin care îi cere să nominalizeze un grup de experți care să controleze dacă au fost gestionate corect cele 17,79 milioane de dolari acordate companiilor Navrom și Romline, pentru salvarea navelor arestate în diverse porturi din lume.În scrisoare se arată că: „În urma intervențiilor comitetului executiv al SLN, coroborate cu cele ale CNM Navrom și CNM Romline, către Bancorex și FPS - acționarul majoritar al celor două societăți - acestea au fost creditate astfel:- pentru Navrom Constanța, Bancorex a alocat un fond de credit de circa 4 milioane dolari, în august 1997;- tot pentru Navrom, prin HG nr. 397 din 4 august 1997, s-a aprobat suma de 5,9 milioane dolari;- pentru Romline Constanța, prin HG nr. 397, s-a deblocat suma de 7,89 milioane dolari. Actul normativ prevede termene clare pentru echipele manageriale ale celor două companii românești de navigație, de negociere și plată a acestor sume către diverși creditori, cu prioritate echipajele, în conformitate cu prevederile legale interne și internaționale. În cursul lunii octombrie 1997, echipele manageriale ale celor două societăți de navigație au fost înlocuite și parte din navele afectate de datorii nu au fost scoase de sub aresturi, echipajele rămânând și ele neplătite”.După cum se știe, programul guvernamental, aprobat prin HG nr. 397, prevede scoaterea de sub arest a unui număr de 24 nave. Sumele solicitate și aprobate aveau drept fundament datoriile declarate ale navelor în cauză. Este, într-adevăr, surprinzător faptul că banii nu mai ajung pentru eliberarea tuturor navelor. De aceea, este pe deplin îndreptățită solicitarea SLN de a se verifica gestionarea celor 17,79 milioane dolari. În definitiv, este vorba de banul public și de locurile de muncă ale navigatorilor.Nerezolvarea problemei arestărilor generează amplificarea datoriilor companiilor Navrom și Romline, provocând alte arestări de nave. În plus, după cum se arată în scrisoarea SLN, „prin neplata navigatorilor, s-a creat o stare conflictuală deosebită, ce se agravează pe zi ce trece, din punct de vedere social, într-un context deja încărcat”. (27 noiembrie 1997)Diurna de străinătatenu va fi impozitată!Cargoul de 6.620 tdw „Daybreak“ (fost „Teleajen“) a sosit, de câteva zile, în portul Constanța. Nava urmează să intre în șantier, la Midia, pentru lucrări de doc și reparații la motorul principal.Echipajul i-a invitat pe liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor la bordul navei. Oamenii sunt nemulțumiți că firma N.I. Johnson nu le-a plătit 19 zile de voiaj. În total, echipajul are de primit 9.000 de dolari. Nu e mult, dar cei ce urmează să fie debarcați nu doresc să părăsească nava fără să își primească banii.Adrian Mihălcioiu și Costică Stici, vicepreședinți ai SLN, i-au informat pe cei prezenți că sindicatul se află în conflict de muncă cu firma N.I. Johnson. Acesta are la bază disputa privind nivelul salarizării, plata la timp, garanțiile și munca over-time ce trebuie efectuată de echipaje. Cei doi lideri sindicali și-au exprimat încrederea că echipajul de pe „Daybreak” își va primi restanța, dat fiind faptul că N.I. Johnson este o firmă serioasă, care și-a respectat, până în prezent, obligațiile contractuale.Referindu-se la condițiile de viață și muncă de la bordul navei, cei prezenți au declarat că N.I. Johnson nu le-a asigurat echipamentul de protecție în totalitate, că de la bord a lipsit detergentul, iar săpunul a fost acordat în cantitate prea mică, în vreme ce lenjeria de pat este prea uzată. În privința hranei și a antidotului, echipajul nu are nici un reproș.În cadrul întâlnirii, liderii SLN le-au prezentat navigatorilor o serie de prevederi ale contractului colectiv de muncă, referitoare la drepturile și obligațiile echipajului. De asemenea, au fost dezamorsate zvonurile privind o viitoare impozitare a diurnei de străinătate, ca urmare a introducerii impozitului pe venitul global. (29 noiembrie 1997)La N.I. Johnson, ultimele zile ale unui conflict de muncăConflictul colectiv de muncă de la compania de shipping N.l. Johnson rămâne în continuare deschis. La ultima întâlnire cu Sindicatul Liber al Navigatorilor, patronatul a anunțat că s-au acordat salariile și indexările conform contractului colectiv de muncă. În luna decembrie, vor fi plătite restanțele la diurna de străinătate a echipajelor de pe navele „Ilfov”, „Panciu”, „Făurei” și „Daybreak” (fost „Teleajen”). De asemenea, patronatul va pune la dispoziția SLN modelul de contract individual de îmbarcare, întocmit conform CCM. (3 decembrie 1997)Comunicat cătreechipajele românești„Joi, 4 decembrie 1997, comitetul executiv al SLN organizează un miting și un marș de protest. Începând cu ora 9, se va pleca din fața sediului SLN - clădirea Navrom, poarta nr. 2 - până la sediul Prefecturii Constanța.Marșul de protest este un strigăt disperat al sutelor de navigatori români care solicită:- plata integrală și de urgență a tuturor drepturilor ce le revin în urma muncii depuse la bordul navelor românești, plată ce trebuie făcută de către cel ce a dispus detașarea și condițiile muncii lor - statul român;- respectarea contractului colectiv de muncă și a contractelor individuale;- legi specifice, care să apere navigatorii în fața abuzurilor armatorilor și operatorilor;- înființarea unui Tribunal maritim, care să judece în regim de urgență încălcarea drepturilor navigatorilor;- pedepsirea celor vinovați de pierderea a milioane de dolari din fondurile statului și de dramele existente în mijlocul a sute și mii de familii de navigatori;- păstrarea locurilor de muncă prin menținerea unei flote strategice românești la Marea Neagră.Toți navigatorii și familiile acestora sunt chemați să participe la acest marș în număr cât mai mare, pentru sensibilizarea, avertizarea factorilor politici decizionali din shipping-ul românesc, care vor trebui să-și asume și responsabilitatea deciziilor în acest domeniu.Astăzi este marș, mâine poate fi boicot intern și internațional împotriva celor ce își bat joc de navigatori, de această meserie internațională deja standardizată și care trebuie respectată”.Semnează Comitetul executiv al SLN. 