Cum ar putea patronii pensiunilor neclasificate de pe litoral să intre în legalitate

La începutul fiecărui sezon estival, hotelierii de pe litoral, dar și proprietarii de pensiuni și vile clasificate se plâng de concurența neloială pe care le-o fac unitățile de cazare care lucrează „la negru”. Soluții pentru eliminarea acestora nu s-au găsit, și probabil că nu se vor găsi nici în curând. Acestea ar putea fi însă tentate să intre în legalitate. Iar tichetele de vacanță par să fie un subiect destul de interesant.„Tichetele de vacanță, care în acest moment se află pe masa Parlamentului, depuse de către asociațiile profesionale și Autoritatea Națională pentru Turism sunt, în continuare, un mare plus care ar fi adus turismului din România. Ne gândim la faptul că zeci de unități ar solicita să fie clasificate și să lucreze oficial în condițiile în care primesc tichete de vacanță. Românii au un buget de vacanță pe care îl cheltuiesc în multe pensiuni neacreditate, neoficiale și se scurg banii către «economia neagră». Este clar, nu dă bine ca cifre. Din punct de vedere al traficului turistic, ne situăm continuu undeva la o coadă a clasamentelor, pentru că nu putem cuantifica acest turism la negru pe care îl tolerăm în toate zonele țării, fără niciun fel de excepție”, a precizat Cristian Bărhălescu, secretar de stat pentru turism în fostul Mi-nister al Dezvoltării Regionale și Turismului, managerul ICAR Tours Constanța.Turiști mai mulți, bani mai mulțiLitoralul, dar și celelalte zone turistice din țară ar putea avea mult de câștigat de pe urma tichetelor de vacanță. Și nu doar turiști în plus, așadar profituri mai mari, ci și posibilitatea ca România să poată accesa mai multe fonduri europene.„În condițiile în care la foarte multe companii de stat și private sunt acordate bonusuri de vacanță, acordarea acestor tichete cu siguranță ar genera un trafic în România al acestor clienți. Ei merg în România fie pentru un week-end, fie pentru cinci, șapte sau zece zile la o cură balneară sau un sejur, și atunci introducerea acestor tichete nu ar face altceva decât să genereze aducerea la oficial, la alb, a traficului turistic și implicit posibilitatea ca România să acceseze fonduri europene pe turism mai multe prin cifrele pe care le generează ca trafic turistic”, a mai explicat Cristian Bărhălescu.Potrivit acestuia, am putea avea tichete de vacanță și mai devreme de 2015, dată anunțată de oficiali.