Cum ar putea fi resuscitată economia. Măsuri cerute de investitorii români

Peste 200 de persoane, reprezentanți ai celor mai importante companii cu capital majoritar românesc, au participat, în săptămâna care tocmai s-a încheiat, la Conferința anuală a Consiliului Investitorilor Români, organizată de Asociația „Forumul Investitorilor Autohtoni 2013” (FIA 2013). În cadrul evenimentului, desfășurat miercuri, la București, s-au pus în discuție măsurile necesare pentru creșterea atractivității pieței românești.Potrivit reprezentanților FIA 2013, în domeniul fiscal se impun trei astfel de măsuri. În primul rând: stimularea reinvestirii profitului în mijloace moderne de producție (utilaje, echipamente etc.) prin acordarea posibilității amortizării integrale la data punerii în funcțiune a echipamentelor respective.O altă măsură ține de stimularea muncii prin reducerea cotelor de contribuții aplicabile veniturilor persoanelor fizice și plafonarea bazei impozabile la trei salarii medii brute, cu efecte semnificative în reducerea muncii la negru și atragerea în zona de impunere a veniturilor mari. De asemenea, la fel de importantă este și stimularea consumului și diminuarea evaziunii fiscale din sfera TVA prin lărgirea bazei de aplicare a cotei de 9% la mai multe alimente de bază și revenirea la cota standard de 19%.Reprezentanții FIA 2013 menționează însă că, pentru a nu afecta în mod semnificativ echilibrul bugetar fragil al României, este necesar ca, pe lângă aspectele prezentate mai sus, să fie implementate și o serie de măsuri care să aibă menirea de a crește eficiența gradului de colectare.Printre participanții la Conferința anuală a Consiliului Investitorilor Români s-au numărat Ioan Niculae (inițiator FIA 2013) - președinte InterAgro, Nicolae Dușu - președinte Celco Constanța, Ștefan Vuza - președinte Grupul Serviciilor Comerciale Române, Alin Burcea - președinte Paralela 45, Vasile Lucuț - președinte Unicarm, Ionel Ciuclea - președinte Supercom, Luchi Georgescu - președinte Meda Prod și Vincon, Valer Blidar - președinte Astra Vagoane Călători, Viorel Cataramă - președinte Elvila, Ioan Istrate - președinte Alpin 57 Lux și mulți alții.FIA 2013 are peste 100 de companii membre, și vorbim despre companii din cele mai importante domenii, cum ar fi industrie, turism, agricultură, chimie, construcții, imobiliare, industrie alimentară, telecomunicații și IT. Afacerile cumulate ale membrilor FIA depășesc, în acest moment, 4 miliarde euro.