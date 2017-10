Cum a făcut avere ministrul energiei

Ministrul energiei, Victor Vlad Grigorescu, a făcut următoarele precizări în contextul verificărilor declanșate de Agenția Națională de Integritate cu privire la declarațiile sale de avere:„Referitor la verificarea declarațiilor mele de avere din partea Agenției Naționale de Integritate (ANI), consider că aceasta este cât se poate de normală. Înțeleg că ea a fost declanșată la cererea unei persoane particulare, lucru posibil și firesc conform legilor în vigoare. Orice declarație de avere, mai ales a demnitarilor statului român, poate fi contestată sau verificată la solicitarea oricui dorește să depună o astfel de cerere. Așadar, consider că investigația este cât se poate de normală și sunt la dispoziția ANI fără nici un fel de rezerve.De asemenea, aș dori să fac scurte precizări legate de speculațiile apărute la adresa declarației mele de avere.Am trecut încă de la început în declarațiile mele personale de avere o tranzacție începută la data de 01.04.2014 și finalizată la data de 31.03.2015. Obiectul tranzacției menționate este o platformă online dedicată analizei pe surse deschise a politicilor comerciale comune a Uniunii Europene prin care se agregau datele vizând aceste politici, inclusiv date statistice oferite de Eurostat. Domeniul de internet pe care a fost funcțională platforma este monitoreu.com. Domeniul respectiv fost înregistrat în anul 2012 și se află în continure în proprietatea mea. A fost un proiect care a rezultat din experiența mea îndelungată la Bruxelles și din cunoașterea politicilor economice de la nivelul Uniunii Europene. Platforma a fost un model de analiză întâlnit în mediul economic de la Bruxelles, unde astfel de soluții digitale sunt utile pentru a putea identifica trendurile viitoare ale politicilor europene și pentru predicții legate de oportunități de business pentru actorii implicați în acest domeniu.Platforma a fost un start-up funcțional și atractiv pentru care am primit mai multe oferte la momentul respectiv. Am acceptat o ofertă de a ceda folosința acestei platforme timp de un an contra sumei de 792.000 lei, impozabili, care se regăsește în declarația mea de avere, cu opțiunea ca la finalul contractului să pot dezvolta un proiect de anvergură. O altă tranzacție nu a mai avut loc. Domeniul online pe care a funcționat platforma este înregistrat pe numele meu personal, iar tranzacția a fost făcut de asemenea în nume personal, motiv pentru care ea și figurează ca atare în declarațiile de avere. Plata a fost declarată și, în consecință, impozitată în totalitate.”Rămâne de văzut dacă ministrul va putea proba cu contracte, facturi, declarații fiscale și documente de plată a impozitelor cele declarate.