Cum a evoluat piaţa muncii sub patru guvernări

Cifre blande

Exodul romanesc va continua. Statisticile nu vor sa recunoasca de fapt ca deja avem in strainatate o parte mare din populatia tarii,care ar fi murit de foame daca nu parasea tara,avem o alta Romanie instrainata. Pacat,caci recunoasterea adevarului este un prim pas in repararea lucrurilor. Cine mai e prost sa vina inapoi la un salariu de batjocura,daca nu este silit de anumite imprejurari ? Sigur,era mai bine sa se fi carat dracului toti astia care conduc tara cu intitutiile lor de rahat cu tot,cu interlopii lor si atunci sa ramana o Romanie curata.Ar fi cam un million de scursuri de care ne-am lipsi si am avea o tara prospera. Nu e sa fie,avem parca un blestem de generatii intregi.