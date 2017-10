Cum a evoluat piaţa de capital în decembrie 2015

Cum a evoluat piața de capital în decembrie 2015

Potrivit raportului lunar de piață reglementată, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a evoluat în linie cu majoritatea piețelor din regiune, în luna decembrie 2015. BET, principalul indice al BVB, a coborât cu 1,8%.BET Total Return (BET-TR) a încheiat luna decembrie cu 3,14% peste nivelul înregistrat la finalul anului precedent. Indicele BET-TR reflectă evoluția celor mai lichide zece acțiuni listate la BVB, cuprinse în indicele BET, precum și dividendele distribuite acționarilor de aceste companii.Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni, exceptând ofertele, a coborât cu 17% în decembrie, la 607,8 milioane lei (135 milioane euro) față de noiembrie 2015. Rulajul cu acțiuni este, totodată, cu aproximativ 14% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2014.Valoarea medie zilnică de tranzacționare a fost de aproape 32 de milioane lei (7,1 milioane euro) în decembrie 2015, cu 13% sub cea înregistrata in noiembrie 2015. Fata de decembrie 2014, diferența este de 19%.În decembrie 2015, investitorii au tranzacționat în total acțiuni, unități de fond, obligațiuni și produse structurate de aproape 666 milioane de lei (148 milioane euro), fară oferte, cu 16% sub valoarea consemnată în aceeași lună a anului trecut și cu 18% față de noiembrie 2015.Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori București a crescut ușor, la 146 miliarde lei (32,2 miliarde euro) în decembrie 2015. Din această valoare, capitalizarea bursieră a companiilor românești a fost de 76,8 miliarde lei (16,9 miliarde euro).În decembrie, cele mai tranzacționate acțiuni au fost: Banca Transilvania (TLV), Fondul Proprietatea (FP), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG) și BRD-Groupe Societe Generale (BRD), cu o valoare totală de aproape 480 de milioane de lei.