Cum a ajuns Constanţa oraşul cu cele mai ieftine locuinţe

Cum a ajuns Constanța orașul cu cele mai ieftine locuințe

În municipiul Constanța prețurile apartamentelor au scăzut cu procente bune în ultimii ani. Așa se face că majoritatea acestor locuințe, fie că vorbim de cele cu trei, sau chiar cu patru camere, au prețuri sub 70.000 de euro. Sunt și destule excepții, dar în jurul acestei sume (maxime) se învârte bună parte a ofertelor agențiilor imobiliare.Nu puțini sunt aceia care tind totuși să creadă că apartamentele din alte orașe mai mici din județ sunt cu mult mai ieftine. Nu este însă neapărat așa. În Mangalia, Eforie Nord sau Neptun prețurile dau mari bătăi de cap celor care vor să-și cumpere o casă de vacanță (și nu doar lor), adică situată cât mai aproape de mare.Trei camere la sensul giratoriu din Mangalia costă chiar și 90.000 de euro. Apartamentul are o suprafață de 97 mp și este la câteva minute de mare. Ca minusuri, este la parter, așadar fără balcon, iar în plus vorbim despre o construcție din 1988. De asemenea, în zona Stadionului Central din Mangalia, un apartament cu patru camere - parter, 1988, de 82 metri pătrați, costă 80.000 de euro. Spre comparație, un duplex din centrul Constanței, cu cinci camere, 120 mp, (etaj + mansardă), costă 65.000 de euro, atât cât costă și un apartament cu trei camere, dintr-un bloc construit în 1996, de 87 mp situat aproape de stațiunea Mamaia.Și în zona Gării din Mangalia prețurile sunt destul de mari. Un apartament cu două camere de 45 mp costă aici aproape 40.000 de euro, într-un imobil construit în 1976.Un alt apartament cu trei camere din Mangalia (65 mp), situat în apropierea parcului, nu neapărat de lux, ci mai degrabă de bun simț, este scos la vânzare cu 60.000 de euro. Este la ultimul etaj (un minus în percepția multor cumpărători), construit în 1986, cu o baie, un balcon și o debara.Și dacă vreți să vă cumpărați o locuință în Eforie Nord, pe faleză, ar fi cazul să vă gândiți de două ori. Un apartament cu trei camere, de 70 de mp, poate costa chiar și 120.000 de euro, mai mult decât multe apartamente situate în Faleză Nord, de exemplu, cu vedere la mare, și chiar în stațiunea Mamaia. Explicația este destul de simplă în cazul acestor apartamente aproape de plajă, spun agenții imobiliari. Sunt cumpărate, de regulă, ca și casă de vacanță, și tot mai mulți preferă stațiuni ca Eforie, sau altele din sudul litoralului, în detrimentul Constanței, a stațiunii Mamaia.Și în Neptun sunt apartamente pe piață la această oră destul de piperate. Un singur exemplu: în centru, un apartament cu două camere, de 54 mp, într-un imobil cu două etaje, costă 70.000 de euro.