Culturile de tutun, neinteresante pentru constănţeni

Culturile de tutun, neinteresante pentru constănțeni

România este țara în care, potrivit statisticilor, se fumează anual în jur de 35.000 de tone de tutun, dar care produce sub 10% din această cantitate. Cultivarea tutunului poate fi însă o afacere destul de profitabilă. Producătorii primesc, în fiecare an, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ajutoare pentru culturi arabile, de 80,36 de euro/hectar și subvenții strict pentru tutun, de 2.650,64 euro/ha. Așa se face că profitul la hectar poate fi și de peste 5.600 de euro, lucru subliniat și de președintele Organizației Profesionale pe Filiera de Tutun (OPFT), Petru Bota, la întâlnirea care a avut loc luna trecută în Mureș, cu producătorii de tutun. Constănțenii nu sunt însă interesați de această cultură, chiar dacă, până acum doi ani lucrurile au mai mișcat în acest sens. Anul acesta, ca de altfel și în 2010, niciun hectar nu s-a cultivat cu tutun, iar de exemplu, în 2008 Constanța se putea lăuda cu doar 6 hectare, cu o recoltă estimată la aproximativ 9 tone, cifre nesemnificative însă în comparație cu zonele recunoscute ca fiind tradiționale pentru acest tip de cultură. Nici nu este de mirare că, în primele 11 luni ale lui 2010, am importat circa 22.330 de tone de tutun, în valoare totală de aproximativ 95,8 milioane euro, conform datelor Institutului Național de Statistică.