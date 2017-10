„Cuget Liber“ vă ajută să alegeţi pensia potrivită

„Cuget Liber“ vă ajută să alegeți pensia potrivită

# Pe întreaga durată a campaniei, Cuget Liber vă va da informațiile de care aveți nevoie pentru a face o alegere bună Începând de ieri, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a dat startul perioadei de aderare la fondurile de pensii administrate privat, astfel că, persoanele eligibile, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, vor fi obligate să își aleagă unul dintre cele 19 fonduri autorizate. De asemenea, potrivit regulamentului elaborat de CSSPP, la un asemenea fond, opțional, pot adera și persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. Principala condiție pe care trebuie să o îndeplinească cei care vor adera la unul din fondurile de pensii administrate privat este de a fi angajați pe baza unui contract de muncă legal și să contribuie la CAS cu cei 9,5%. În această categorie se încadrează șomerii, femeile aflate în concediu postnatal, asociații, comanditari sau acționari, membrii asociațiilor familiale, persoanele autorizate să desfășoare activități independente, precum și celelalte persoane care realizează venituri din activități profesionale. Persoanele care au obligația aderării la unul din fondurile avizate, dar care nu își vor exprima o opțiune până la încheierea perioadei prevăzute de lege, respectiv 17 ianuarie 2008, vor fi repartizate aleatoriu la unul dintre acestea. Contribuția financiară la acest Pilon II nu presupune niciun fel de costuri pentru beneficiar deoarece, potrivit normelor aflate în vigoare, alimentarea contului de pensie se face prin redistribuirea unei părți într-un cuantum de 2% din cei 9,5% opriți oricum pe statul de plată din salariu pentru pensia de stat. Anual, la cele două procente se vor mai adăuga câte 0,5% astfel încât procentul să ajungă la 6% din cei 9,5%. În urma aderării, fiecărui participant îi va fi creat un cont individual în care îi vor fi virate contribuțiile de care va beneficia în momentul pensionării. Dacă angajatul contribuabil la fondul de pensii decedează înainte de a începe plata pensiei, atunci din toți banii strânși în contul personal vor fi deschise conturi individuale de pensii pentru beneficiarii legali sau banii vor fi virați toți odată sau eșalonat pe o perioadă de cel mult 5 ani. Sfaturi utile La aderarea într-un fond de pensii private, este indicat să citiți prospectul fondului, care conține toate informațiile despre acesta. În prospect, administratorul fondului explică în ce instrumente va investi banii clienților săi și ce procente va aloca fiecărui instrument, respectiv titluri de stat, obligațiuni, acțiuni, depozite bancare sau fonduri mutuale. În plus, în fiecare an, administratorul are obligația de a-și informa clienții privind structura investițiilor în fond și asupra banilor pe care fiecare participant îi are economisiți în contul său individual. În situațiile în care nu sunteți mulțumiți de modul în care fondul vă administrează banii, după o perioadă de doi ani se poate solicita schimbarea fondului, în acest fel existând posibilitatea de a adera la un alt fond. 