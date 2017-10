„Cu o navă şcoală ar putea începe construcţia unei noi flote!“

„Cu o navă școală ar putea începe construcția unei noi flote!“

- Interviu cu Dumitru Catană, directorul general al Autorității Navale Române- Domnule Dumitru Catană, ați lucrat în fostul Inspectorat al Navigației Civile, actualul ANR. Cum a fost revenirea?- Emoționantă! Cu sufletul am fost mereu aici, la meseria pe care am iubit-o. De altfel, în Ministerul de Interne, timp de șapte ani, am răspuns de domeniul naval, de porturi.Liber, fără stresul scaunului- Ce vă propuneți să realizați în calitate de director general al ANR?- Revenind în instituție după 15 ani, constat cu plăcere că am găsit un colectiv de profesioniști desăvârșiți în domeniu. Nu am pretenția că sunt la nivelul lor, dar îmi doresc să fiu un foarte bun manager. Împreună cu ei, vreau să facem lucruri foarte bune. Spre exemplu, trebuie să găsim soluții pentru absolvenții învățământului superior, care nu își pot face stagiul de cadet. Am discutat cu liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor despre înființarea unui fond pentru finanțarea practicii. La ultima întâlnire, domnul Adrian Mihălcioiu (președintele SLN - n.n.) mi-a spus că sunt speranțe să rezolvăm problema cu fonduri minime, pentru un număr mai mare de cadeți, cu ajutorul unei companii ce acționează la nivel mondial. Pe de altă parte, am în vedere modificarea legislației, astfel încât să fie stimulate activitățile portuare. Mă refer la serviciile de remorcaj și pilotaj, la autorizările și reautorizările firmelor care activează în porturi și altele. Zilele trecute (pe 23 iulie 2014 - n.n.), am avut o întâlnire cu agenții portuari. Am discutat despre ceea ce trebuie să facem pentru simplificarea formalităților la sosirea și plecarea navelor. Orice modificare de legislație va fi făcută în baza dialogului cu agenții economici.- În trecut, conducerea ANR a mai dialogat cu agenții economici. Au fost cazuri în care balanța s-a înclinat spre anumite interese ori bunele intenții nu au fost puse în practică. Comunitatea portuară așteaptă o schimbare din partea ANR.- Preocuparea mea este ce se întâmplă în mandatul meu. La venire, am comandat un audit să văd unde se află instituția. Vreau să vă spun că sunt un om liber. Nu am stresul scaunului pe care îl ocup. Nu am nicio afacere. Am o pensie bună care îmi dă sentimentul de siguranță. Dacă plec mâine, nu sunt constrâns să-mi caut de muncă. În aceste condiții, ar fi urât din partea mea să nu realizez ceva în această funcție.Numai un tâmpit se mai apucă de prostii- Cum, nu doriți să vă îmbogățiți? Nu vreți ca, atunci când veți părăsi această lume, să fiți cel mai bogat din cimitir?- Dacă aș fi avut veleități de acest fel,m-aș fi apucat de afaceri. Eu am știut doar să muncesc. Am lucrat numai la stat. Cine vrea să facă afaceri, trebuie să se ducă în sectorul privat. La ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, cred că numai un tâmpit se mai apucă de prostii.- Contactul reprezentanților căpită-niilor cu navele generează destule tentații, după cum au demonstrat-o câteva scandaluri. Veți descuraja astfel de contacte?- Există reglementări internaționale care spun cine și când trebuie să meargă la nave. Nu este după voia fiecăruia. Am discutat-o și ieri cu agenții portuari. Este clar că subordonații mei nu au ce căuta toată ziua la nave. Se merge punctual la navă, de multe ori în echipă: Vamă, Poliție de Frontieră și Căpitănie. În anumite cazuri, Vama nu are ce căuta la bord fără reprezentantul Căpităniei. Luatul și datul șpăgii a fost unul dintre punctele discutate cu agenții. Niciunul nu a putut să-mi dea concret vreun caz.Le-am spus că o parte din vină le revine. Dacă ei nu ar da, lucrătorii din căpitănii nu ar primi. Le-am cerut să facem front comun împotriva fenomenului. Prin fișa postului, eu sunt răspunzător de planul național anti-corupție în cadrul instituției. Mă voi ocupa de subordonații mei, în sensul că voi face muncă de prevenire.Omul dialogului- Proiectul pavilionului internațional al României este blocat. Îl veți relansa?- Deocamdată există un proces pe rol, legat de contractul existent.- Cine știe cât va dura procesul. Între timp, n-ar trebui căutate soluții pentru realizarea proiectului?- Fiind recent numit în funcție, nu m-am ocupat de această problemă. Fiți convins că va veni și vremea ei. La momentul respectiv, o vom discuta cu toată lumea, transparent, pentru a găsi soluții. Vom colabora și cu Liga Navală Română, care am înțeles că a avut o inițiativă pe această temă.- România are nevoie de o comunitate maritimă puternică, activă, care să funcționeze după modelul comisiilor de dialog social. Credeți că ANR ar putea juca un rol în instituționalizarea ei, în recunoașterea de drept?- Ideea este interesantă. Cred că ar trebui să ne gândim la un astfel de mecanism de dialog. În primul rând, va trebui să-l realizăm la nivel formal și, în funcție de rezultate, să acționăm pentru instituționalizarea lui.- Susțineți proiectul construcției unei nave școală?- Ideea este bună. Cu o navă școală ar putea începe construcția unei noi flote! Nu va rezolva problema cadeților, dar va fi un pas înainte.- Vă mulțumesc!