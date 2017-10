Cu ce vor fi plătite pensiile şi salariile românilor, cu pătrunjel?

Pamflet

Cu ce vor fi plătite pensiile și salariile românilor, cu pătrunjel?

Un zvon ca un coșmar se insinuează în țara ce abia și-a recăpătat calmul, după scurta criză politică: ne paște criza bugetară. Mai exact, dacă ANAF nu scoate bani din piatră seacă, va fi mare belea: nu vor fi bani de ajuns pentru plata pensiilor și salariilor.Zvonul n-a venit așa, din neant. Are și el o bază, ca mai toate zvonurile. După primele cinci luni ale anului, execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 2,152 miliarde de lei.Cauza este știută de toată lumea: statul s-a întins mai mult decât îi permite plapuma. A adunat bani din taxe și impozite cu o mână și i-a cheltuit cu două mâini. Costurile cu personalul au crescut cu 19,1%, iar cele cu asistența socială, cu 10,1%.După social-democratul Eugen Nicolicea, „asigurarea banilor pentru pensii și salarii a devenit o provocare pentru Guvern”. Vorbele astea l-au ațâțat pe deputatul liberal Ovidiu Raețchi. El i-a cerut premierului Tudose să spună public dacă are sau nu dificultăți cu plata drepturilor salariale și a pensiilor.Ceva probleme ar cam fi, unele chiar în curtea Fiscului. Bogdan Stan, șeful ANAF, a declarat la conferința de presă de vineri, 7 iunie 2017: „Suntem fără bani pentru cheltuielile salariale pe ultimele două luni. Premierul ne-a promis sprijin pentru a găsi soluții în vederea plății salariilor pe ultimele două luni”.Păi, dacă Fiscul a început să aibă restanțe salariale, înseamnă că boala s-a declanșat și că este doar o chestiune de timp să cuprindă întregul organism social.De aceea este de înțeles presiunea pe care premierul Tudose o pune asupra ANAF, cerându-i bani, cât mai mulți bani la buget, precum și „măsuri concrete de combatere a marii evaziuni, nu a pătrunjelului”. Ce să înțelegem din aceste declarații, că victoriile obținute de Antifrauda fiscală în ultimele luni, împotriva hotelierilor și cârciumarilor evazioniști de pe litoral, a evazioniștilor din transportul maxi-taxi din municipiul București și județul Ilfov, a evazioniștilor organizatori de nunți, botezuri și paranghelii, a celor ce fac comerț cu legume și fructe, a evazioniștilor care exploatează balastiere și produc betoane și a celor ce prestează activități de service-auto sunt… pătrunjel? Dacă ne luăm după valoarea sancțiunilor aplicate celor peste 500 de contravenienți, care se ridică la circa 5 milioane de lei în total, am fi tentați să spunem ca și primul ministru: Ce-i asta, pătrunjel, ștevie, mezelic? Unde e batalul la proțap, unde e porcul pe rotisor, unde e marea evaziune ce trebuie belită și friptă la foc mic? Poate că respectiva evaziune o fi la publicația de investigații RISE Project, peste care s-au dus inspectorii antifraudă fiscală în urma unei laborioase analize de risc și a unei sesizări anonime. „Vom vedea”, vorba orbului.Dar dacă premierul nu e satisfăcut câtuși de puțin de activitatea Fiscului, Bogdan Stan e mulțumit de cum își face treaba ANAF, ținând cont de condițiile de lucru. Care sunt acestea? Să le luăm pe rând: personalul Fiscului este subdimensionat cu 3.000 de posturi, sistemul informatic al instituției este în pragul colapsului, computerele sunt niște vechituri de prin 1999, în multe unități fiscale condițiile de muncă sunt sub orice critică, iar la toate acestea se adaugă neplata salariilor și blocarea promovărilor în funcții, pentru că nu sunt bani. Păi domnule premier Mihai Tudose, în calitate de doctor în științe militare și informații, nu știi că atunci când armata ți-e mică, prost înarmată și neplătită, n-ai nicio șansă în războiul cu puternica oștire a marii evaziuni? Singurul dușman pe potrivă e pătrunjelul!O întrebare a rămas fără răspuns de ani și ani. Chiar există cu adevărat marea evaziune? A văzut-o cineva cum arată? Nu cumva marea evaziune despre care se tot vorbește se reduce la zecile și sutele de mii de mici evazioniști, care rod ca termitele din bugetul de stat sau, mă rog, l-au năpădit ca pătrunjelul?La conferința cu pricina, șeful ANAF a declarat că: „Față de anul 2013, când gradul de conformare era 83,5%, azi am ajuns la 85,11%.” Dacă datele sunt corecte, rezultă că evaziunea fiscală din România se reduce la doar 14,89%, ceea ce ar fi, ca să spunem așa, tot un pătrunjel.Dar poate că datele nu sunt corecte. Când vorbește despre pătrunjel, Mihai Tudose știe ce știe, că d-aia a urmat un curs postuniversitar la Colegiul Superior de Securitate Națională, d-aia are un doctorat în științe militare și informații, la care a vrut să renunțe, d-aia a fost 16 ani deputat, d-aia a avut zero realizări ca ministru al Economiei, în timpul Guvernului Grindeanu și d-aia e acum prim-ministru.Oricum ar fi, eu nu-l văd bine pe șeful ANAF. Viața lui va fi, de-acum înainte, un coșmar. În fiecare săptămână va trebui să meargă la raport la Tudose, să stea smirnă și să plece ochii, când șeful guvernului îl va lua la rost: „Cu cei vrei să plătim pensiile și salariile, cu pătrunjel?”