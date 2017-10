Cu câţi bani poţi pleca peste hotare, de Revelion

Cu câți bani poți pleca peste hotare, de Revelion

Agențiile de turism constănțene au zeci de oferte pentru cei care intenționează să plece peste hotare pentru a petrece un Revelion de neuitat. Din sumedenia de pachete, am selectat câteva destul de interesante: de exemplu, cuplurile ce vor un Revelion romantic, boem, pot alege Parisul. Agenții de turism le propun cinci zile speciale (29 decembrie 2011 - 2 ianuarie 2012), cu aproape 480 de euro / persoană (plus taxe de aeroport 135 euro). În această sumă sunt incluse transportul cu avionul, transferuri aeroport - hotel, patru nopți de cazare cu mic dejun la un hotel de trei stele, un tur de oraș panoramic al Parisului de circa patru ore, tururi pietonale în Montparnasse, Cartierul Latin și Montmartre, precum și o croazieră pe Sena. Pentru seara de 31 decem-brie se poate alege între un restaurant local și petrecerea publică ce va avea loc în apropierea turnului Eiffel.Dar poate preferați Marocul. Nouă zile în Casablanca, Marrakech și Fes (plecare 28 decembrie) costă însă aproape 1.000 de euro / per-soană, la un hotel de patru stele. Veți putea admira, printre altele, Moscheea Hassan al II-lea, una dintre cele mai mari realizări ale lumii arabe, cele mai importante obiective turistice ale orașului Marrackech, dar și a altor orașe și stațiuni cunoscute din această zonă. Peste cei 1.000 de euro trebuie să mai adăugați, însă, taxele de aeroport, 245 euro, 135 euro pentru cina festivă de Revelion și 25 euro pentru bacșișuri (obligatorii în Maroc).v v vCu siguranță și în Republica Dominicană puteți petrece o vacanță de neuitat. Punta Cana este, la fel, o destinație destul de piperată. Șapte nopți de cazare, la all inclusive, la hotel de cinci stele costă, în perioada 29 decembrie 2011 - 5 ianuarie 2012, peste 1.800 euro / persoană. Pe lângă acești bani mai puneți deoparte și în jur de 500 de euro pentru taxe de aeroport, taxa de intrare în Republica Dominicană, bacșișuri și excursii opționale.Cu aproximativ aceeași sumă trebuie să vă pregătiți și dacă v-ați gândit să vă petreceți vacanța de Revelion (27 decembrie - 6 ianuarie) în Singapore și Kuala Lumpur. Iată cum o descriu agenții de turism: „Este capitala unei țări ce și-a ales ca slogan: «Adevărata Asie». Are clădiri impunătoare, tone de istorie și religie, o bucătărie fabuloasă și stă excelent la capitolul shopping”.Cairo, o altă destinație de… cinci stele. Cu aproximativ o mie de euro de persoană (plus alte câteva sute pentru taxe, bacșișuri, asigurare medicală etc.) petreceți nouă nopți (26 decembrie - 6 ianuarie ), din care șapte cu pensiune completă pe vas de croazieră de cinci stele.v v vConstănțenii cu bani nu foarte mulți, care nu-și permit destinații exotice, cu puțin peste 1.000 de lei / persoană pot petrece o scurtă vacanță de Revelion la Viena (30 decembrie - 2 ianuarie), la trei sau patru stele. Prețul include și un bilet la concertul susținut de Wiener Hofburg Orchestra, ce va avea loc în incinta palatului Hofburg (Imperial Palace) pe 1 ianuarie 2012.Și Budapesta rămâne o destinație numai bună pentru constănțenii cu un buget nu atât de generos. O vacanță la patru stele, în perioada 29 decembrie - 2 ianuarie costă în jur de 300 de euro.