Cu cât vând băncile constănţene maşinile rău-platnicilor

Cu cât vând băncile constănțene mașinile rău-platnicilor

Pe de o parte, băncile nu prea se complică să-și recupereze banii (în cazul creditelor neachitate) executând silit mașinile datornicilor, unul dintre motive fiind și acela că se devalorizează destul de rapid, cum nu se întâmplă în cazul imobilelor. Așadar, dacă sunt și alte variante, apelează la ele. Dacă nu, încearcă să scoată bani de pe urma autoturismelor. Doar un exemplu: pe 23 noiembrie are loc licitația pentru o autoutilitară Iveco Daily 35 C, proprietatea unui constănțean, pe care BRD vrea 21.449 lei. Astfel de cazuri există, chiar dacă cifra nu este una foarte mare.De cealaltă parte, varianta leasingului, la care au apelat foarte mulți români, pare să nu mai fie atât de bună, nici pentru ei, nici pentru finanțator.De la Alpha Leasing am putea cumpăra acum un Citroen C4 din 2007 cu 5.900 euro, sau cu 4.900 euro, dacă plătim cash. Pentru un Honda Civic din 2008 trebuie să achităm însă 12.400 euro, iar pentru un Hyundai Santa Fe din 2008, 14.250 euro (11.900 euro pentru plata cash). TVA-ul nu este inclus.BT Leasing are, de asemenea, zeci de mașini scoase la vânzare, autoturisme recuperate de la cei care nu și-au mai putut achita ratele și care acum sunt la ofertă… specială. Reprezentanții băncii speră să atragă mai mulți clienți subliniind faptul că prețurile afișate includ taxa de poluare, vehiculele fiind înmatriculate. Suma cea mai mică este cerută pentru o Dacia Pick Up 1304 RI, adică 400 de euro. Este însă avariată, așadar faptul că este fabricată în 2003 nu prea mai contează. Urmează apoi Mati-zurile, cu prețuri în jur de o mie de euro. Nici acestea nu arată chiar bine (au fost mașinile unei firme), deși au doar cinci ani.De cealaltă parte, la capitolul cele mai scumpe mașini se numără un BMW 745 D Night Vision negru, pe motorină, din 2006, 79.800 km, care costă 35.000 euro (până de curând 38.000 euro), bineînțeles fără TVA. Se poate achiziționa prin leasing, credit sau cash.Urmează un AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO cu șapte locuri, din 2008, 259.050 km, pe motorină, care costă 26.000 euro fără TVA.La promoție, așa după cum spun reprezentanții BT Leasing, sunt însă Loganurile. De exemplu, o Dacia Logan 1.5 DCI din 2008, 142.800 km, putere 68/50 (CP/kW) costă 4.200 euro fără TVA.Și BCR Leasing are zeci de mașini pentru care caută un proprietar. Pentru un Peugeot 107 (69 CP) din 2007 cere 3.000 euro. Pur estetic, mașina arată foarte bine la exterior, dar la interior lasă mult de dorit. Un Chevrolet Aveo din 2007, mult mai bine întreținut costă puțin peste 4.000 euro.Nici BRC Leasing nu duce lipsă de mașini scumpe de care vrea să scape. Cel mai piperat preț se cere pentru un BMW X5 din 2007 (235 CP), adică 29.400 euro. Se pot găsi însă aproape toate mărcile, cu modele nu mai vechi de 2006.La BRD Leasing, aceeași ofertă mai mult decât bogată. De aici putem cumpăra un Mercedes Benz S350 din 2007 cu 32.000 euro (TVA inclus), un Porsche Cayenne S 4.8L din 2008 cu 31.000 euro sau un Chrysler 300 C model LXCS48 din 2005 cu 13.500 euro. Bineîn-țeles, la vânzare sunt scoase și mașini cu ceva mai puține pretenții, la 4.000 - 5.000 euro.