Cu cât s-au ieftinit casele şi vilele din Constanţa în ultimii cinci ani de criză

despre agenti imobiliari

Agentii imobilari tin cu dintii de preturi ,se cearta cu potentialii cumparatori ,facand chiar ei negocierile in locul proprietarilor . Din cauza impertinentei unor agenti imobiliari ,care in loc sa-si astepte osul de ros la colt , iau la goana si pe putinii cumparatori . Si asta fiindca interesul agentiilor imobiliare este sa mentina preturile cat mai sus .Sa curga bani in buzunarele agentilor cat mai multi ,pentru o nimica toata incaseaza cateva mii de euro la o tranzactie .Cu anunturi mincinoase si poze ce incearca sa mascheze realitatea ,cu verva demna de un avocat, broscoiul imobiliar ,incearca cu disperare sa prinda in plasa cate un amarat de cumparator . Nu inteleg ca vremea castigurilor mari si nemeritate a apus ! Sa dai sa fugi cat poti de asemenea specimene