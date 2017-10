Cu cât cumpărăm anul acesta mielul de Paşti

Cu cât cumpărăm anul acesta mielul de Paști

Mai este o lună și jumătate până la Sfintele Paști, cea mai importantă sărbătoare creștină a anului. Lăsând însă la o parte semnificația religioasă, multe gospodine cu siguranță au început să-și facă planuri în ceea ce privește bucatele pe care le vor pune pe masă. Nici carnea de miel nu va lipsi din meniul multor familii, dar ră-mâne de văzut și în ce canti-tate. Prețul acesteia ar putea descuraja mulți constănțeni. Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea, spune că un kilogram de carne de miel va costa undeva la 25 de lei. Este vorba însă despre un preț minim pe care l-ar putea cere crescătorii dacă vor să nu iasă în pierdere. Scumpirea cerealelor, dar și a motorinei reprezintă principala cauză a creșterii prețului (anul trecut carnea de miel s-a vândut, în piețe, cu 20 de lei/kilogram). „La noi au sărit prețurile în aer la cereale. În 2010 achiziționam orzoaica cu 35 de bani kilogramul, în 2011 am cumpărat-o cu 70 de bani. Fânul era, în 2010, 70 de bani kilogramul, anul trecut am dat un leu. Porumbul, la fel. În 2010 l-am cumpărat cu 50 de bani kilogramul, în 2011 am dat 1 leu și 10 bani“, a explicat Dimu Polifronie.Exportul, mai profitabilPreședintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea spune că, pentru export, primesc 13 lei pe kilogramul în viu de miel, destul de avantajos pentru constănțenii care au efective mai mari. „Nu mai stau să mă chinui să-l tai, să-l jupoi. Îl cântăresc și îl dau. Pe piața internă dacă vând sub 25 de lei kilogramul ieșim în pierdere. Cheltuiala cu fiecare oaie pe un an de zile ne-a ajuns undeva la 400 de lei”, a explicat Dimu Polifronie. Bineînțeles, cu siguranță vor fi și destul crescători care vor accepta să coboare prețul, însă cei care deja sunt în contact cu diverși intermediari care duc animalele peste graniță vor fi destul de reticenți.„Singurul impediment pe care îl avem,Turcia. Nu avem voie să exportăm direct în Turcia. Din Bulgaria iau, dar de la noi, nu“, a precizat Dimu Polifronie.300.000 de mieiAnul acesta miei sunt din belșug. La nivelul județului Constanța putem vorbi de aproximativ 300.000 de miei, cu 50.000 - 60.000 mai mulți decât anul trecut, așadar nu se pune problema lipsei unei cantități satisfăcătoare de pe piață, ci a prețului.