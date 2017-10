Cu cât au scăzut preţurile apartamentelor în ultimii patru ani la Constanţa

Cu cât au scăzut prețurile apartamentelor în ultimii patru ani la Constanța

În martie 2008 se atingea nivelul maxim al prețului mediu cerut pentru locuințele vechi și noi din majoritatea județelor țării, inclusiv Constanța. Astfel, dacă la nivel național un metru pătrat util costa, în medie, 2.058 de euro înainte de valul de scăderi provocate de recesiune, acum aceeași unitate de suprafață poate fi achiziționată cu mai puțin de 1.000 de euro, respectiv cu 986 de euro, arată indicele imobiliare. ro.Apartamentele s-au ieftinit, așadar, cu 52% în ultimii patru ani și opt luni. Bineînțeles, marja de scădere este diferită însă atât în funcție de fiecare oraș în parte, cât și de diferitele categorii de locuințe. Imobiliare.ro a prezentat ieri o analiză a evoluției prețurilor în marile orașe ale țării, luând ca exemplu particular unitățile locative cu două camere, acestea fiind cele mai căutate de către cumpărători.Apartamente noi, ieftinire mai mareÎn Constanța, prețul cerut de proprietari și intermediari pentru apartamentele vechi și noi scoase la vânzare s-a diminuat cu aproape 44% în ultimii ani, de la 1.560 de euro pe metru pătrat în martie 2008, până la 873 de euro pe metru pătrat în noiembrie 2012 (prețuri medii). Diferențele sunt însă destul de mari dacă luăm în calcul pre-țurile totale ale unităților locative cu două camere. Dacă o locuință de acest tip situată într-un bloc vechi costa în jur de 79.000 de euro în primăvara lui 2008, astăzi ea poate fi achiziționată cu 46% mai puțin, respectiv cu 43.000 de euro (atenție, s-au luat în calcul, în acest caz, apartamentele cu două camere cu o suprafață medie utilă de 49 de metri pătrați).Pe de altă parte, un apartament nou cu două camere, luând ca referință locuințele cu o suprafață în jur de 60 de metri pătrați, are astăzi un preț total cu 52% mai mic, respectiv circa 53.000 de euro (la o suprafață de 61 de metri pătrați), în scădere de la peste 110.000 euro.Cum aproape de fiecare dată v-am prezentat și prețurile de la nivelul Brașovului, în caz că există constănțeni care vor să-și cumpere o locuință și în orașul de la poalele Tâmpei, iată ce scăderi s-au înregistrat și acolo: indicele imobiliare.ro a înregistrat, în perioada martie 2008 - noiembrie 2012, o scădere de aproximativ 40,6%, de la un preț mediu de 1.448 de euro pe metru pătrat, la 859 de euro pe metru pătrat. Și aici, declinul resimțit la nivelul prețurilor totale ale locuințelor cu două camere a fost mai mare decât media generală. Astfel, dacă un apartament vechi putea fi achi-ziționat, în primăvara lui 2008, cu mai bine de 83.000 de euro, astăzi o unitate locativă similară, cu o suprafață de circa 50 de metri pătrați, este scoasă la vânzare la un preț mediu de 43.000 de euro, respectiv cu 48% mai puțin. Pe de altă parte, o locuință nouă cu două camere are acum un preț cerut cu 44% mai mic, respectiv 59.000 de euro (la o suprafață utilă de 60 de metri pătrați), față de 106.000 de euro (pentru 70 de metri pătrați) în 2008.