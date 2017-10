Cu cât au crescut vânzările Dacia în primul trimestru al acestui an

Veniturile Renault SA, al treilea mare producător auto european, au crescut în primul trimestru din 2015 cu 14%, depășind estimările analiștilor, deși livrările modelelor low-cost Dacia au încetinit, transmit MarketWatch, Bloomberg și Reuters.Vânzările brandului Renault au urcat în primele trei luni din acest an cu 11,8%, în timp ce livrările Dacia au înregistrat un avans de 4,3%, scrie Agerpres. În perioada ianuarie-martie 2015, vânzările au urcat la 9,39 miliarde euro (10,1 miliarde de dolari) de la 8,26 miliarde de euro în primele trei luni din 2014, în timp ce analiștii se așteptau la 8,46 miliarde de euro. Aproape jumătate din majorarea veniturilor s-a datorat vânzării de vehicule și componente pe care Renault le produce pentru alte companii auto, cum ar fi Daimler AG și Nissan Motor Co. Majorarea vânzărilor în Europa compensat evoluția mai slabă din Rusia și Brazilia.Renault se așteaptă la o evoluție mai bună a pieței auto europene în acest an, când vânzările ar urma să crească cu 5%, față de un avans de 2% estimat anterior. Compania și-a confirmat obiectivele din acest an, inclusiv o marjă operațională mai ridicată decât în 2014.