Cu Auchan exploraţi noi destinaţii pe harta mondială a berii

Cu Auchan explorați noi destinații pe harta mondială a berii

Vă mărturisesc că, de peste 30 de ani, nu mai beau apă; doar bere, ceaiuri de plante și apă minerală. Berea este lichidul meu vital. De aceea le aduc întotdeauna mulțumiri egiptenilor, pentru că au inventat-o. Deși unii le contestă întâietatea, atribuind-o Mesopotamiei (Iranul de Vest), eu știu că in-venția asta nu putea să se nască decât în Țara Faraonilor. Fără bere, care era alimentul de bază în acele vremuri, n-ar fi putut fi înălțate piramidele.În zilele noaste, fără bere nu poate fi fotbal. Drept dovadă, numeroase campionate naționale au ca sponsor principal mari producători de bere, iar fotbaliștii și microbiștii preferă berea. Bănuiesc că acesta este motivul pentru care lanțul de magazine Auchan a dedicat Campionatului Mondial de Fotbal 2014 cea de-a cincia ediție a Târgului de Bere, organizat în intervalul 4 și 17 iunie.În fapt este vorba de un adevărat festival internațional al berii, desfășurat sub deviza „Explorează noi destinații pe harta mondială a berii!”. În cele 31 de magazine Auchan, din 18 orașe, pe aleile special amenajate, clienții vor putea alege între 300 de tipuri și mărci de bere.Ieri, la Auchan Constanța, ghidul nostru, al ziariștilor, a fost directorul Andrei Cristian Popescu. „Ce preferați? - ne-a întrebat acesta. Avem bere brună din 13 țări, bere neagră din 7 țări, bere aromatizată din 7 țări, bere nefiltrată din 9 țări, bere roșie din 3 țări. Avem bere fără alcool, dar și bere puternic alcoolizată, de până la 14 grade. Avem bere la butoi, sticlă, doză, pachet și pet. La această ediție a târgului, au fost selectate mai multe tipuri de bere decât în anii trecuți. Sunt prezente mărci ale unor renumiți berari din 20 de țări: Belgia, Germania, România, Franța, Anglia, Scoția, Irlanda, Danemarca, Austria, Grecia, Italia, Turcia, Cehia, Polonia, Ungaria, Olanda, Spania, SUA, Mexic, China și Australia. De asemenea, am pregătit și o gamă de produse complementare: pahare și halbe, desfăcătoare, boluri de plastic și sticlă pentru snacks-uri, tricouri cu steagurile țărilor partici-pante la Campionatul Mondial de Fotbal 2014, lăzi frigorifice, pastile de răcire, televizoare și alte surprize.”Stimați cititori, am văzut multe la viața mea, dar un asemenea spec-tacol al berii, niciodată. Sticle de toate formele, mărimile și culorile, cu etichete în toate limbile pământului, aliniate în standuri par a fi cărțile unei biblioteci uriașe. Iar „cititorii” nu s-au lăsat așteptați. Un tânăr venit împreună cu soția, care a ales patru „titluri” din raft, mi-a explicat: „Nu sunt un băutor de bere. Prefer berea străină. Am găsit la acest târg mărcile pe care le-am băut când am fost în străinătate. Am luat câteva sticle special pentru a-mi reaminti de acele locuri. Pe de altă parte, târgul mi-a trezit curiozitatea. Voi reveni să experimentez gusturi noi.”