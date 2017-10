CSCL lansează o linie de portcontainere între Extremul Orient şi portul Constanţa

CSCL lansează o linie de portcontainere între Extremul Orient și portul Constanța

„China Shipping Container Lines"(CSCL) - parte a China Shipping Group – este al șaselea operator mondial în traficul maritim containerizat. Compania a anunțat lansarea unui nou serviciu de transport, care va lega Orientul Îndepărtat de Marea Neagră. Noua linie de navigație, botezată „Asia - Black Sea Express" (ABX), are o frecvență săptămanală și este operațională din data de 13 septembrie, când prima dintre cele șapte nave moderne alocate, va pleca din Shanghai pe următoarea rută: Shanghai - Ningbo – Shekou – Nansha – Port Kelang – Istanbul – Constanța – Illychevsk și retur, direct spre Shanghai. Data primei sosiri la Constanța este 9 octombrie 2007. Lansarea noului serviciu întărește prezența „China Shipping" la Marea Neagră, pe o piață aflată în continuă ascensiune. Portul Constanța devine un punct-nodal în transportul maritim din regiune, având în vedere ca fluxurile de mărfuri către și din Odessa (Ucraina), Novorossisk (Rusia) și Varna (Bulgaria) sunt operate în portul românesc. Prin agentul său „China Shipping (Romania) Agency Co. Ltd." vor fi oferite tarife atractive pentru serviciile de transport pe ruta menționată și timp de tranzit competitiv: Shanghai / Ningbo – Constanta în 25 zile, Shekou / Nansha – Constanta în 21 zile și legătura directă Constanța – Shanghai în doar 21 zile. Evenimentul are o deosebită importanță economică, China fiind principalul furnizor de mărfuri al UE și al țărilor din bazinul Mării Negre.