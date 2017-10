Cryptomonedele şi platformele de exchange – tehnologia viitorului

Cryptomonedele și platformele de exchange – tehnologia viitorului

Camera de Comerț și Industrie a României și C.O.S.S. PTE. LTD au organizat conferința „BlockCon - Disruptive Innovation”, joi, 8 iunie 2017, la CCIR Business Center.Tema principală a evenimentului a fost conceptul de blockchain, în jurul ei conturându-se atât discuții despre criptomonede în general, VEROS în special, cât și o prezentare a platformei de exchange COSS, care în curând va avea și o funcție specială de POS virtual pentru cryptomonede.Lucian Puiu Georgescu, secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării, a declarat în deschiderea evenimentului: „Suntem foarte interesați de genul acesta de conferințe orientate către tot ceea ce înseamnă cercetare și inovare, studiu și dezvoltare economică. Suntem deschiși către idei noi. (…) am invitat reprezentanții CCIR la minister (n.r. Ministerul Cercetării și Inovării) pentru a discuta noi căi de colaborare prin care ministerul ar putea fi implicat inclusiv în finanțare de proiecte, acesta fiind până la urmă unul din rolurile ministerului (…). Declar public întregul meu suport pentru a promova acest tip de idei interesante, originale și practice”.Vlad Dumitru, director al Comitetului Național ICC România, a vorbit despre tema evenimentului, „care ridică subiecte importante în economia mondială – tehnologiile disruptive, aplicațiile pe blockchain și criptomonedele. Perioada actuală este, cu siguranță, caracterizată de digitalizarea tuturor practicilor și aspectelor care țin de activitățile noastre zilnice. Vorbim de utilizarea tehnologiei în afacerile noastre pentru facilitarea comunicării, eficientizarea activităților, informarea într-un timp redus sau accesul la oportunități de business”. Totodată, directorul ICC România a menționat că această tehnologie Blockchain, construită pe procese descentralizate, în rețele peer-to-peer, pe bază de criptare, are aplicabilitate în numeroase domenii, precum: servicii financiare, management, administrație publică și nu numai.Andrei Popescu, CxO al COSS Pte Ltd, a vorbit despre aceste tehnologii, precizând că „subiectul conferinței este unul nou și interesant pentru noile generații. (...) Tranzacțiile financiare și ceea ce facem cu schimburile și tranzacțiile zi de zi reprezintă felul în care noi interacționăm. În ultimele două decenii am trecut în era digitală, în zilele noastre oamenii folosesc monedele digitale. (...) În prezent, antreprenorii pot deschide o afacere, o companie - în câteva ore, dar este foarte dificil pentru ei să accepte plăți, să ia credite și să fie plătiți folosind instituțiile financiare normale. Din această cauză, criptomonedele reprezintă un sistem revoluționar în rețele peer-to-peer, ceea ce înseamnă „people-to-people”. Instituțiile financiare existente folosesc momentan sistemul peer-to-corporation-to-corporation-to-corporation-to-peer. Așadar, oamenii nu plătesc oameni, ci companii ce plătesc alte companii care, poate, plătesc oameni”. Andrei Popescu a vorbit și despre importanța acestor tehnologii și felul în care vor revoluționa tranzacțiile viitoare, activitatea firmelor și nu numai.Blockcon a reunit un grup de vorbitori internaționali, care și-au împărtășit cunoștințele și experiențele cu privire la tendințele emergente ale piețelor bazate pe tehnologie și criptosecuritate. În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul Anson Zeall - CEO ACCES (Singapore's Cryptocurrency and Blockchain Industry Association), Zack Piester - Co-founder Intreprid Ventures - Hong Kong, Peter Sundström - IT Infrastructure Expert, Rune Evensen - COSS Pte Ltd, Ștefan Neagu - ARK.IO, Christian Hagmann – EVA ENERGY și John Chrissoveloni – CardBlue.