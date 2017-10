Criza taie cheful de cadouri al bancherilor

Duse sunt vremurile în care băncile dădeau frâu liber imaginației în perioada sărbătorilor de iarnă, acordând zeci de credite speciale pentru cadouri, vacanțe și revelioane. În acest an, dărnicia bancherilor este pusă la grea încercare de către recesiune, motiv pentru care cele mai bune oferte au ajuns cele care propun o dobândă puțin mai mică decât de obicei. Spre exemplu, Raifeissen Bank oferă Flexicredit în lei, un împrumut cu dobândă fixă, redusă cu 5,5%, până pe 15 decembrie. Creditul se acordă în 24 de ore, pre-aprobarea fiind făcută pe loc. Suma maximă care poate fi împrumutată este de 10.000 euro (echivalentul în lei), pe o perioadă de 6 – 120 luni. Dobânzile promoționale sunt 13,5% la sumele mai mici de 3.000 euro, 13% pentru împrumuturile de 3.001 – 7.000 euro și 12,5% pentru sumele mai mari de 7.000 euro. Cei interesați nu trebuie să prezinte garanții și nici carte de muncă. De asemenea, clienții nu trebuie să justifice modul de utilizare a banilor primiți. În plus, se poate opta și pentru o asigurare de viață, încheiată odată cu creditul. Actele necesare sunt adeverința de salariu, o factură la utilități și fișa fiscală. „Pentru un împrumut de 10.000 lei, pe șase ani, rata lunară este de 256 lei – dobândă fixă 13,5%, comision de procesare de 3%, comision lunar de administrare de 0,45%, comision de rambursare anticipată de 4,5% și DAE de 25,3%. În total, clientul va rambursa 18.421 lei”, spune un consultant al băncii. La Bancpost, ofertele speciale de sărbători sunt comision 0% pentru modificarea datei scadente și posibilitatea micșorării ratei lunare prin prelungirea perioadei de creditare. Oferta este valabilă pentru creditul „imediat”, fiind valabilă până la sfârșitul anului. Sumele care pot fi împrumutate variază între 1.500 și 35.000 lei, respectiv 500 – 10.000 euro. Dobânda anuală este variabilă, de 15,2% la lei și de 10,65% la euro. Dobânda anuală efectivă este de 23,57% la creditele în lei și de 17,5% la cele în euro. Astfel, pentru un împrumut de 35.000 lei/10.000 euro, pe o perioadă de cinci ani, rata lunară este de 974 lei/251 euro. BCR continuă campania de promovare a creditului pentru nevoi personale, cu protecție anti-șomaj. Perioada promoțională se încheie pe 12 decembrie. De asemenea, BCR acordă dobânzi promoționale clienților care au un istoric cu banca (își iau salariul pe card la BCR, au alte credite și au un comportament bun de plată): 11,95 – 14,25% pentru lei și 10,75% pentru euro. Cei care nu se află la primul contact cu Banca Comercială Română vor fi „întâmpinați” cu dobânzi de 14 – 15,25% la creditele în lei, respectiv 13,25% la cele în euro. Suma maximă care poate fi împrumutată este de 20.000 euro, pe o perioadă de până la zece ani. În plus, banca oferă gratuit un certificat de asigurare, pentru a-i proteja pe cei care își pierd locurile de muncă în timpul perioadei de creditare.