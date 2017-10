Criza şi impozitul forfetar paralizează activitatea micilor întreprinzători

Criza și impozitul forfetar paralizează activitatea micilor întreprinzători

Ştire online publicată Marţi, 18 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul cazurilor de suspendareși dizolvare a firmelor a crescut îngrijorător, în primele șapte luni ale anului. Impozitul minim pe profit nu face altceva decât să accelereze procesul și să afecteze întreg sectorul economic, nu doar „firmele fantomă”, pomenite de premierul Emil Boc. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în perioada ianuarie - iulie 2009, suspendările de activitate a firmelor au totalizat 95.279, față de 7.517 în primele șapte luni ale anului trecut, creșterea fiind de aproape 13 ori. Cea mai mare creștere a fost în județul Bacău, de 49 ori, de la 61 la 2.990 de firme care și-au suspendat activitatea. În județul Constanța, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a crescut de peste zece ori, de la 336 de cazuri, în primele șapte luni ale anului 2008, la 3.432 cazuri, în 2009. Numărul dizolvărilor voluntare ale firmelor din România a crescut de peste șase ori, în perioada ianuarie - iulie 2009, de la 2.006 dizolvări în 2008, la 13.031 dizolvări în acest an. Județul Buzău este campion la acest capitol, cu o creștere de 29 de ori, de la 9 cazuri de dizolvare voluntară, în 2008, la 260 în 2009. Județul Constanța a înregistrat o creștere de peste șapte ori a firmelor care s-au dizolvat voluntar, de la 61 la 445 de cazuri. De asemenea, și numărul radierilor a crescut, în primele șapte luni ale acestui an, la 22.621 de firme, de la 7.969 de firme în prima parte a anului trecut. Cea mai mare creștere este în județul Harghita, de 17 ori față de 2008, de la 27 la 461 de cazuri de radieri. A existat și un județ în care numărul radierilor a scăzut în 2009, comparativ cu 2008: Hunedoara, de la 419 la 374 de firme radiate. În județul Constanța, numărul radierilor a crescut cu 82%, în perioada ianuarie - iulie 2009, de la 424 în ianuarie - iulie 2008, la 772 de cazuri. Din totalul firmelor cu activitatea suspendată sau dizolvate, peste 70% nu au depus situații financiare, după cum a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Peste 71.000 de firme care și-au suspendat activitatea sau care au fost dizolvate nu au depus situații financiare, ceea ce înseamnă „că nu au avut activitate la momentul încetării activității sau nu au declarat activitatea desfășurată”. Totodată, peste 10.000 de societăți comerciale aveau o cifră între 1 - 10.000 de lei. „Numărul mare de societăți comerciale care au solicitat înscrierea inactivității temporare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau au intrat în starea de dizolvare, poate fi motivat de faptul că, anterior introducerii impozitului minim, majoritatea reprezentanților legali ai firmelor în cauză au neglijat gestionarea sau lichidarea acestora, deși firmele erau fără activitate economică sau în pierdere”, a declarat Sorin Blejnar, președintele ANAF. Astfel, de frica impozitului forfetar, numai în luna aprilie, peste 14.000 de firme și-au suspendat activitatea. În plus, românii nu se mai înghesuie la înființarea de noi societăți, potrivit datelor ONRC. În prima parte a acestui an, numărul societăților noi a scăzut la peste 32.000, față de 55.500, în prima parte a anului 2008. Concluzia este următoarea: aplicarea impozitului minim pe profit a venit într-un moment cât se poate de prost. Noul bir nu a făcut altceva decât să sperie întreprinzătorul și să paralizeze sectorul micilor afaceri. Restrângerea impozitului forfetar doar în anumite domenii este departe și numărul firmelor cu activitatea suspendată, dizolvate sau radiate, crește de la o lună la alta.