Criza politică produce efecte negative în economia românească

Criza politică afectează mediul economic, a declarat Dănuț Jugănaru - directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. „Este o perioadă de incertitudine, în ministere și celelalte instituții nu se iau decizii. Este blocaj. Nu-i de ajuns că 2016 a fost un an „experimental”, cu un guvern care nu și-a asumat multe lucruri din cele pe care trebuia să le facă. Riscăm să fie și 2017 un an în mare parte pierdut. Până când noul guvern și noii miniștri vor primi portofoliile și se vor dumirii ce au de făcut, va trece o perioadă îndelungată în care nu se face ce trebuie. Investițiile sunt mai slabe decât în perioada anterioară, sunt multe lucruri rămase în suspensie, fonduri europene necheltuite, pentru că nu s-a făcut ce trebuie la timp și tot așa. Bine că au apucat să lanseze programul Start Up Nation și este funcțional. Să sperăm că lucrurile vor merge înainte și nu cade sistemul informatic. Vedem că se dorește schimbarea Codului muncii. Este nevoie de o dezbatere serioasă. Cu cine s-o mai faci acum? Doar între oamenii de afaceri și sindicate? Mai trebuie să fie și factorul guvernamental, care nu se știe cine va fi și când.”Ieri, piața valutară și piața de capital au reacționat la criza politică de la București. Leul s-a depreciat abrupt față de euro, dolar și francul elvețian, iar acest lucru se reflectă în prețuri. Se știe că economia românească se bazează în mare măsură pe importuri.Ieri, pe piața principală a Bursei de valori București, acțiunile celor mai listate companii s-au vândut în pierdere, semn al neîncrederii investitorilor în climatul politic și economic din România.