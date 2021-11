Criză pe piaţa autoturismelor. De ce s-au scumpit maşinile second-hand?

„La maşinile vechi de până în doi ani nu mai avem nimic pe stoc. Cererea a fost atât de mare că ce am avut în depozit s-a dat în ultimele trei luni ca pâinea caldă. Este adevărat că preţul a crescut şi din cauza majorărilor de preţuri la combustibil care a crescut peste tot în Europa, nu numai la noi”, a spus Eugen Timofte, dealer auto.





Potrivit celei mai mari platforme de anunţuri de vânzare-cumpărare a autoturismelor, preţurile pe ultimele cinci luni au crescut cu 14% în cazul maşinilor diesel, cu 17,5% la cele pe benzină şi cu 8% pentru maşinile electrice.





„În general, cei care voiau maşini noi erau dintre cei care făceau rate, rar vine cineva cu 30.000 de euro banii jos să dea pentru o maşină. Cei mai mulţi sunt cumpărători care au până în 7.000 de euro şi vor să cumpere o maşină bună. Le spunem că fără 10.000 nu mai găsesc maşini mai noi de 6, 7 ani, iar despre cele cu vechime de 2, 3 ani nici nu intră în discuţie”,



ne-a mai spus vânzătorul de maşini de la un târg auto de pe bulevardul Aurel Vlaicu.















Piaţa second-hand a maşinilor a crescut cu 6% în septembrie 2021





Pandemia a avut şi ea un cuvânt de spus în evoluţia pieţei auto rulate din România. Din cauza restricţiilor nu au mai fost aduse multe maşini din Europa cum se întâmpla înainte de 2020, relevă datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA). Dacă în 2020 o maşină puternică pe benzină, cu o vechime până în trei ani, se vindea cu 20.000 de euro, în această toamnă s-a vândut cu 22-24.000 de euro.





„Am dat un avans de 5.000 de euro urmând ca restul până la 10.000 de euro să achit în rate. Am vrut o marcă românească, tocmai de teamă să nu o primesc la Sfântul Aşteaptă din cauza crizei semiconductorilor. Şi aştept deja de şase luni, rata merge la bancă dar maşina probabil că va veni, însă nu ştiu când. Nu am vrut o maşină second, tocmai acum m-am ambiţionat să-mi iau una nouă că mă săturasem de rable”, ne-a mărturisit Tudor Popa, un cănstănţean care aşteaptă o maşină nouă de mai bine de jumătate de an.











Potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în luna septembrie a existat o creştere de cel puţin 6% pentru înmatriculările de maşini rulate. Pe lângă criza de producție a mașinilor noi un alt motiv, care a provocat o creștere sensibilă a prețului la mașinile second hand, a fost intenţia guvernului ca toți samsarii de autovehicule să fie obligați să înscrie personal mașinile la RAR, înainte de a le vinde. Autoritățile spun că statul a pierdut mai bine de un miliard de lei în ultimii 5 ani, prin neplata TVA-ului de către cei care aduc mașini din străinătate și le vând mai departe. Cei vizați spun că sunt luate în vizor marile firme, care au făcut adevărate averi din neplata acestei taxe către stat.





Doritorii de autovehicule noi au de aşteptat şi un an de zile până când comanda va ajunge în posesia lor. Din cauza crizei microcipurilor la nivel global şi maşinile marcă românească întârzie până ies pe poarta fabricii. Din această cauză, tot mai mulţi şoferi interesaţi de o maşină nouă au luat cu asalt târgurile de autoturisme second-hand. Dar aici stupoare! Din cauza cererii mari, dealerii auto au ridicat preţurile.