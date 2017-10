Criza locurilor de practică pentru cadeţi a cuprins Europa

Criza locurilor de practică pentru cadeți a cuprins Europa

Europa Centrală și de Est are nevoie de 12.000 de stagii de practică pe an Ce soluții propune EurocrewCriza locurilor de practică pentru cadeți a devenit o problemă euro-peană, fiind mai acută în fostele țări comuniste. Aceasta este concluzia recentei reuniuni a Asociației Eurocrew, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Florin Urziceanu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Crewing din România.Organizația reunește asociații ale companiilor de crewing (furnizoare de forță de muncă marinărească) din: Bulgaria, Croația, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Ucraina.„Din dezbateri a rezultat că, de acum încolo, va trebui să facem un efort mai mare pentru promovarea cadeților est-europeni în flota mon-dială. E necesar să-i convingem pe armatori că, pentru ei, este mai avantajos, din punct de vedere economic, să lucreze cu cadeții din Europa Centrală și de Est, decât cu cei din Filipine. Un cadet filipinez este mai scump pentru armator, întrucât trebuie să suporte costul cursurilor obligatorii pe care trebuie să le parcurgă tânărul care urmează să devină ofițer. Dimpotrivă, cadeții est-europeni își achită singuri cursurile. Unele dintre țările repre-zentate în Eurocrew, precum Croația, au redus nivelul indemnizațiilor pe care armatorii trebuie să le achite cadeților croați, tocmai pentru a crește atrac-tivitatea lor. În România, împreună cu organizațiile și instituțiile din cadrul comunității maritime, lucrăm la proiectul Fundației „Cadetul Român”. Ne propunem ca, prin intermediul ei, să atragem fonduri europene pentru susținerea accesului pe piața muncii a cadeților din țara noastră” - a afirmat Florin UrziceanuÎn cadrul reuniunii Eurocrew, au fost discutate și modificările aduse Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC - 2006 și implicațiile de pe piața muncii. Pe viitor, armatorii vor fi obligați să încheie polițe de asigurare, prin care să garanteze plata salariilor restante și a cheltuielilor de repatriere în caz de abandon. Măsura va contribui la combaterea concurenței neloiale și a dumping-ului social, larg răspân-dite pe piața internațională a shipping-ului.Potrivit Eurocrew, statele care fac parte din organizație au un număr de 158.500 navigatori (ofițeri și nebre-vetați), după cum urmează: Bulgaria - 8.000, Croația - 18.000, Letonia - 14.000, Polonia - 38.000, România - 20.000, Slovacia - 500, iar Ucraina - 60.000. Având în vedere ieșirile pe cale naturală (prin pensionare), dar și retragerile pe uscat, pentru completarea și întinerirea acestei uriașe rezerve de forță de muncă sunt necesare, în fiecare an, circa 12.000 de locuri de practică pentru cadeți.