Criza „îneacă” traficul pe canalele navigabile

În prima săptămână din 2009, traficul pe canalele navigabile s-a înscris în limite normale. În perioada 1 - 6 ianuarie, traficul realizat a fost de 232.241 tone capacitate. 166 de nave au tranzitat cele două canale (Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Năvodari), fiind efectuate 85 de ecluzări, la toate cele patru ecluze (Agigea, Ovidiu, Năvodari și Cernavodă). Potrivit datelor CN „Administrația Canalelor Navigabilelor” (ACN) Constanța, pentru 2009 se prognozează un trafic total de 22 milioane tone capacitate, cu mult sub rezultatul din 2008. Anul trecut, traficul total a fost de 29,6 milioane tone capacitate. În perioada sărbătorilor de iarnă, traficul pe canalele navigabile a fost deosebit de bun, realizându-se 462.000 tone capacitate în intervalul 25 – 31 decembrie. Principalele mărfuri tranzitate au fost cerealele și materiile prime, peste jumătate din traficul total fiind extern. Pentru 2009, ACN a decis să mențină aceleași tarife de tranzitare a canalelor, pentru al doilea an consecutiv. Măsura are drept scop promovarea acestui coridor de transport, în condițiile în care majoritatea societăților de transport au majorat tarifele cu circa 20%, în 2008, și anunță creșteri și pentru anul în curs.