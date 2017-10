Criza industriei navale se va adânci în 2010

În ciuda dificultăților întâmpinate, șantierele navale românești, cu excepția celui de la Oltenița, continuă să producă. Oare cât timp vor mai rezista? „Secetă” de comenzi „Problema principală cu care se confruntă industria navală autohtonă este subțierea portofoliului de comenzi - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Rusen, președintele Asociației Naționale a Constructorilor de Nave (ANCONAV). Volumul de activitate a scăzut. Pe măsură ce s-au finalizat navele con-tractate, nu au putut fi atrase comenzi noi, importante. În acest an, nu au mai fost semnate contracte pentru construcția de nave complete.“ Vina pentru „seceta” de comenzi o reprezintă prăbușirea pieței internaționale a shipping-ului, sub impactul crizei economice. Segmentul de nave portcontainere este cel mai grav afectat, dar nici cel de tancuri petroliere nu o duce prea bine. „Nu-mărul portcontainerelor scoase din exploatare se ridică la circa 30% din total. Marile linii de navigație s-au restructurat. Excedentul de capaci-tăți de transport va crește în următorul an, când șantierele navale vor livra navele aflate, în prezent, în construcție. Din cauza crizei, prețul navelor second-hand, cu vechime mai mică de 5 ani, a scăzut cu cel puțin 30%, astfel că armatorii preferă să cumpere navele deja contractate în șantierele navale” - explică Radu Rusen. Schimbări de direcție Lansarea de comenzi noi se lovește și de blocada de pe piața bancară. În condițiile scăderii tarifelor de transport și a prețului navelor la mâna a doua, băncile sunt refractare să finanțeze construcția de nave. „Multe dintre ele au contracte în derulare cu diverși armatori, care nu mai sunt performante - relatează președintele ANCONAV. Mai ales pe segmentul de containere, sunt mulți armatori care au solicitat amânarea plății ratelor scadente, din cauza dificultăților din piață. Ca urmare, băncile nu vor să mai stimuleze creșterea capacității excedentare. Sunt și excepții: dacă armatorii au o situație financiară foarte bună și prezintă proiecte profitabile.” Care este drumul pe care trebuie să-l urmeze industria navală românească în condiții de criză? Soluțiile nu sunt ușor de găsit. Legătura cu băncile rămâne esențială. Ele reprezintă liantul dintre armatori și șantierele navale, dar pentru a le determina să intre în afacere trebuie să li se prezinte proiectele care să le garanteze că vor recupera banii. „În prezent, instituțiile financiare sunt mai deschise să finanțeze construcția de nave specializate, pentru care clienții pot demonstra că au piață, că le vor exploata în condiții de eficiență. Segmentele de nișă, care nu au beneficiat de boom-ul din anii 2006 - 2007, sunt privite cu mai mare încredere de către ban-cheri. Șantierele navale românești au luat în considerație această tendință de evoluție a pieței” - afirmă Radu Rusen. În condiții de criză, unele șantiere navale din Asia s-au orientat și spre alte domenii de activitate. O oportunitate o reprezintă construcția centralelor eoliene, un sector în plină expansiune. „Este un sector pe care șantierele navale românești nu au pătruns până acum. Sunt, într-adevăr, mai multe proiecte pentru construcția de structuri metalice, care pot fi preluate de industria navală” - consimte Rusen. De la criză la excedent de lucrători În prezent, multe dintre șantierele navale românești înregistrează pierderi, în ciuda faptului că și-au redus cheltuielile, inclusiv cu forța de muncă. Vom asista în viitorii ani la falimente răsunătoare? „Este puțin probabil. Chiar dacă nu vor avea comenzi, chiar dacă vor fi într-o situație dificilă, unele vor fi ajutate de grupurile din care fac parte. În general, toate caută soluții de recapitalizare, pentru a supraviețui” – susține președintele ANCONAV. În urmă cu un an, industria navală românească se confrunta cu criza de lucrători calificați. Acum, balanța forței de muncă s-a dezechilibrat în sens invers și a apărut excedentul. „În aceste condiții, toate șantierele navale își reduc relațiile cu firmele subcontractoare și își restructurează personalul propriu. Ponderea lucrătorilor indirect productivi se reduce și numărul angajaților este redimensionat astfel încât oamenii să aibă încărcare cu lucrări pe termen cât mai lung” - afirmă Rusen. Ajutor de criză Situația este tot mai gravă. Industria navală nu se mai poate baza doar pe propriile forțe. Are nevoie de ajutor pentru a traversa criza. Comunitatea europeană a con-structorilor de nave și asociațiile naționale ale șantierelor navale au solicitat sprijinul Uniunii Europene și guvernelor. ANCONAV va adresa executivului de la București o scri-soare, prin care îi va cere să intervină pe lângă Comisia Europeană, pentru a pune în practică un set de patru propuneri. „Avem în vedere: trimiterea la scrap a navelor îmbătrânite, care nu mai îndeplinesc standardele tehnice; intervenția pe lângă Banca Europeană de Inves-tiții, pentru a finanța construcția de nave; protejarea șantierelor navale europene de concurența neloială a celor din Orientul Îndepărtat, care primesc ajutoare de stat; impunerea de restricții privind navele poluante. Trebuie amintit faptul că, deja, s-a făcut ceva pe linie de mediu. De la 1 ianuarie 2010, în porturile UE, nu vor mai putea intra nave care utilizează combustibil cu conținut de sulf mai mare de 0,1%” - relatează președintele ANCONAV. Când va ieși industria navală din criză? „În niciun caz în 2010 - spune Rusen. Situația șantierelor navale va fi mai dificilă decât în 2009, pentru că portofoliile de comenzi sunt goale.“