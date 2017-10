Criza forţei de muncă lasă fără viitor agricultura constănţeană

Criza forței de muncă lasă fără viitor agricultura constănțeană

Fermierii constănțeni se confruntă cu o criză acută a forței de muncă. Agricultura nu mai atrage tineri, singurii care se mai trezesc cu noaptea-n cap, ca să mai lucreze pământul, fiind bătrânii. Cât vor mai rezista însă și ei? Ce soluții au fermierii, când pe viitor s-ar putea să ia subvenții ca să își înmormânteze muncitorii? Cei care termină școlile profesionale se reped în căutarea unor meserii „curate”, de birou. Pasul firesc ar fi investițiile. În utilaje noi, în îmbunătățirea condițiilor de muncă. În Germania, în Austria sau în Olanda, fermierii merg la câmp ca la office. Au tractoare cu aer condiționat, dușuri și cantine moderne la dispoziție, salarii mari și siguranța unui loc de muncă stabil, într-o ramură profitabilă a economiei. Toate aceste lucruri sunt confirmate de marii producători constănțeni, unul dintre ei fiind și Cornel Zamfir, din Cobadin: „Forța de muncă este îmbătrânită. Cei mai mulți dintre tineri se îndreaptă spre oraș și preferă să facă naveta decât să muncească pe câmp. Necazul mare este că, la țară, au dispărut liceele cu profil agricol, mai ales de mecanizare. În locul lor au apărut școli de bucătari, cofetari sau alte astfel de meserii, de parcă de astea aveam nevoie”. Deși, de-a lungul timpul, s-au propus mai multe variante pentru a retrezi interesul tinerilor pentru agricultură, fie ea și de subzistență, singura soluție viabilă rămâne stimularea viitorilor producători prin derularea de programe educaționale, cu ajutor Ministerului Agriculturii și Ministerului Educației. „Eu am doi angajați cu care lucrez din 1982. Mă gândesc cu groază ce o să se întâmple când o să iasă la pensie. Pe cine o să aduc în loc? Tocmai din acest motiv, m-am gândit să discut la Ministerul Agriculturii, să găsim o soluție și să pot să amenajez într-un spațiu o clasă de mecanizatori, unde să pot pregăti profesioniști în agricultură. Ca să mai dau un exemplu, m-am dus la facultatea de agronomie de la Constanța, pentru a face recrutări de acolo, pentru că aveam nevoie de un șef de fermă. Am adus doi studenți, care după o lună au plecat, cu toate că le pusesem la dispoziție, și salariu și mașină, cu care să se deplaseze”, a mai adăugat producătorul. Alternativa la un astfel de efort ar fi derularea de investiții în utilaje performante, mai ales că Uniunea Europeană alocă miliarde de euro pentru stimularea și dezvoltarea agriculturii prin programe de finanțare. Însă, în situația în care condițiile de eligibilitate și planurile de afaceri sunt făcute parcă pentru a îngreuna și mai mult lucrurile, singura soluție rămâne cumpărarea lor din surse proprii. „Singura soluție ar fi, deși foarte costisitoare, să achiziționăm utilaje performante care să facă munca a șapte tractoare vechi. În acest fel, în loc de zece angajați voi folosi doar patru-cinci. Și în plus nu va mai trebui să îl repar în fiecare an și voi reduce și consumul de motorină. În acest sens am intenționat să apelez la fondurile europene, am avut chiar al treilea proiect depus din județul Constanța, însă mi-a fost amânat pentru următoarea sesiune de selectări, când va trebui să concurez cu alte proiecte”, a încheiat Cornel Zamfir.