Criza forţei de muncă a adâncit prăpastia dintre sindicatul şi administraţia „Daewoo-Mangalia”

Criza forței de muncă a adâncit prăpastia dintre sindicatul și administrația „Daewoo-Mangalia”

Într-un top al… conviețuirii pașnice, relația câinelui cu pisica ar devansa-o cu mult pe cea a administrației companiei „Daewoo-Mangalia Heavy Industries” cu Sindicatul Liber „Navalistul”. Cei doi parteneri sociali au avut parte de 11 ani de tensiuni, acțiuni de protest, greve, reclamații în justiție și la autoritățile statului. Mariaj cu năbădăi Certurile de la DMHI au pornit întotdeauna de la bani. Nu știu să fi existat vreodată negocieri salariale fără conflicte, fără scântei, fără se iasă în stradă și să se oprească lucrul. Începând din 2007, o dată cu adâncirea crizei forței de muncă, partenerii sociali au o nouă temă de discuții și nervi. Sindicatul a pus sub lupă politica administrației în domeniul asigurării necesarului de lucrători și i-a găsit numai „bube”. Una dintre criticile aduse pe timpul grevei generale din 2007 și reluată în 2008 se referă la stagiile de practică ale navaliștilor români în șantierul naval Okpo, din Coreea de Sud. Liderul sindical Marin Florian consideră că nu-i firesc ca DMHI, care se plânge că nu are forță de muncă și recrutează lucrători străini pentru a-și rezolva criza, să trimită sute de români să se instruiască și să muncească în Okpo. După luni de zile sau chiar un an - afirmă Florian -, aceștia se întorc în țară fără diplome de calificare. Conflictul dintre cele două părți a luat o nouă turnură după ce sindicatul a reclamat compania DMHI, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, că a înființat societatea subsidiară DMHRM, care are drept scop recrutarea forței de muncă din România și străinătate. Ce are de reproșat sindicatul? Potrivit memoriului semnat de liderul Marin Florian, muncitorii aduși să lucreze în șantier prin intermediul subsidiarei (în care DMHI este acționar majoritar cu 95%) sunt discriminați, fiind plătiți cu 20% sub grila de salarizare a „Daewoo-Mangalia”. Sindicatul consideră că, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, angajații trebuie să primească salarii egale la muncă egală. La sfârșitul anului trecut, consiliul a dat curs sesizării organizând audierea părților. „Ni s-a comunicat că vom primi soluția în curând” – a declarat liderul Marin Florian. Am încercat să aflăm și punctul de vedere al conducerii DMHI. Vasile Iorga, noul vicepreședinte, ne-a declarat că nu este, încă, la curent cu aceste teme, iar Iulian Sandu, directorul cu afacerile umane, nu a putut fi contactat pe mobil. O temă mondială Ce șanse are sindicatul să obțină satisfacție din partea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării într-o chestiune care ține de resortul Ministerului Muncii? Tema discriminării salariale nu este nouă. Diferențele de plată între bărbații și femeile, între tinerii și vârstnicii care prestează aceeași muncă sunt prezente peste tot în lume, din Uniunea Europeană până în Nigeria și din SUA până în Rusia. Autoritățile nu au intervenit în politicile salariale ale companiilor private. Chiar dacă sunt legi care proclamă principiul salariului egal la muncă egală, ele nu s-au băgat să măsoare, în locul patronilor și al sindicatelor, munca lucrătorilor? Guvernanții le-au dat sindicatelor și patronatelor, angajaților și angajatorilor instrumentul negocierilor colective și individuale pentru a tranșa problemele normelor de muncă și a plății. Că o fac bine sau rău, e treaba lor și a justiției, dacă se ajunge în instanță!