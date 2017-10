Criza economică – motiv de divorţ între CNSLR - Frăţia şi PSD

Criza economică – motiv de divorț între CNSLR - Frăția și PSD

Sub presiunea crizei economice, tensiunea socială atinge cote tot mai înalte. Relațiile dintre capital și muncă, dintre interesele publice și cele private, dintre stat și individ, dintre sindicate și patronate, dintre partenerii sociali și guvern sunt, de la o zi la alta, mai conflictuale. Politica strângerii curelei Cabinetul Boc n-a reușit să aducă schimbarea de drum dorită de o întreagă națiune. Până în prezent, politica strângerii curelei bugetare a avut efecte contrare celor așteptate. Din cauza ei, instituțiile, regiile și companiile statului își achită cu întârziere tot mai mare facturile. Practic, parazitează sectorul privat, băgându-l în blocaj financiar și în faliment. La rândul său, Ministerul Finanțelor aspiră lichiditățile din piața bancară, făcând ca dobânzile la credite să se mențină ridicate. Economia privată este lăsată fără „sânge”, iar „transfuziile” bancare sunt foarte scumpe. Povara fiscală a crescut odată cu introducerea impozitului forfetar, iar prima sa consecință economică o constituie faptul că mii de IMM-uri s-au grăbit să tragă obloanele. La rândul său, motorul inves-tițiilor guvernamentale continuă să fie gripat. În locul noilor șantiere cu sute și mii de noi locuri de muncă, națiunii i se oferă valuri de restructurări și concedieri. Hai la lupta cea mare! Când economia se blochează, sindicatele se pun în mișcare. Rând pe rând, feroviarii, orga-nizațiile din educație, Blocul Național Sindical și Cartel Alfa și-au anunțat calendarul acțiunilor de protest. Confederația Sindicală CNSLR - Frăția iese și ea „la interval”. Recent, a declanșat o consultare la nivelul celor 38 de federații și 42 de uniuni județene din componență. Liderilor de sindicat li s-a solicitat să-i întrebe pe membrii de rând ce aleg: un acord social cu Guvernul Boc sau calea acțiunilor de protest? Pe baza recenzării propunerilor venite de la bază, consiliul Uniunii Județene a Sindicatelor Libere CNSLR - Frăția a adoptat, în unanimitate, soluția acțiunilor de protest, a declarat, pentru co-tidianul „Cuget Liber”, președintele Gheorghe Câtu. „Sindicatele nu doresc un acord social cu guvernul, chiar dacă până acum a existat unul cu PSD. Oamenii consideră că este mai bine să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile” – a afirmat Câtu. Ce-i nemulțumește pe sindicaliștii care fac parte din uniune? „Rec-tificarea bugetară s-a făcut îm-potriva salariaților din sistemul bugetar. Puterea de cumpărare a tuturor românilor a scăzut. Gu-vernul nu are o politică economică coerentă. Sectorul de stat, dar mai ales cel privat se confruntă cu valuri de restruc-turări” – a spus liderul de sindicat. La rândul său, prim-vicepreșe-dintele Constantin Grosu a declarat: „Motivația este clară: prețurile și criza. Nu poți veni la guvernare și să spui că nu mai sunt bani. Șomeri sunt în toate domeniile. Firmele mici și mijlocii trag obloanele. Statul a ajutat economia cu… impozitul forfetar. Viața este tot mai grea.” Sătui de protocoale Confederația Sindicală CNSLR - Frăția are un acord social cu PSD, partid aflat la guvernare. Ce ar trebui să înțeleagă membrii de sindicat și opinia publică, dacă CNSLR - Frăția, în întregul ei, va alege calea luptei cu Puterea? Singurul răspuns logic este acela că prima mare structură sindicală a țării divorțează de cel mai mare partid al României. Nu poți să ai un acord social cu respectivul partid, în care te angajezi să-l sprijini, și, în același timp, să organizezi acțiuni de protest împotriva politicii sale guverna-mentale. Asta înseamnă că niciuna dintre părți nu își respectă partea sa din acordul social. „Ar putea să se tragă o astfel de concluzie – admite Gheorghe Câtu. Deocamdată, la nivel confe-derativ, acordul cu PSD este valabil, încă. Noi apărăm inte-resele membrilor de sindicat indiferent de coaliția aflată la guvernare.” „Ne-am cam săturat de pro-tocoale. Au început să cadă greu la stomac – afirmă Constantin Grosu. Presiunea de jos este mult prea mare. De aceea s-a luat decizia la nivel confederativ să nu mai încheiem acorduri de co-laborare când omul de jos moare de foame.”