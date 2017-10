Criza economică îngheaţă piaţa bursieră autohtonă

Criza economică îngheață piața bursieră autohtonă

Valoarea tranzacțiilor din 2008 ale casei de brokeraj „Intercapital Invest” a scăzut cu 17% față de cea înregistrată în 2007, în condițiile în care valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni intermediate de firmele de brokeraj la Bursa de Valori București (BVB) a scăzut cu 53%. „Volumul tranzacțiilor a scăzut semnificativ. Nu prea mai există investitori pe termen lung. Oscilațiile bursei cât și criza economico-financiară din ultima parte a anului 2008, au afectat serios activitatea societăților de brokeraj, reducându-se chiar până la zero, în această perioadă”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” Dan Grosu, director al agenției constănțene a societății Intercapital Invest. „Noi am recomandat încă din primăvara anului 2008 ca jucătorii să-și retragă investițiile de la bursă. Piața a înghețat practic în ultima parte a anului trecut”, a mai precizat directorul agenției. Cifra de afaceri preliminară, realizată de companie în 2008 se ridică la patru milioane lei, în scădere cu 34% față de anul precedent, în timp ce nivelul veniturilor totale estimate pe 2008 se ridică la 8,6 milioane lei, în creștere cu 5% față de nivelul înregistrat în 2007. Numărul clienților însă, a atins nivelul de 4.055 la sfârșitul lunii decembrie 2008, la nivel național, în creștere cu 12% față de numărul clienților înregistrat la sfârșitul lui 2007. „La nivelul agenției din Constanța, numărul clienților a rămas relativ constant; nu au fost modificări semnificative la acest capitol. Sigur, s-au retras aproximativ 10 - 15% din clienții fideli ai societății, pe fondul oscilațiilor bursiere și pierderilor de la BVB, de peste 70%. Restul au rămas practic blocați cu sumele investite și nu doresc să se retragă până nu vând acțiunile la o cotație măcar apropiată de cea din momentul achiziției”, a explicat Dan Grosu. „Mai vin la noi persoane care doresc să investească pe termen scurt, în urma unor zvonuri auzite și care doresc să se îmbogățească imediat de pe urma acestor plasamente. Însă investitorii pe termen lung și care plasează sume mari la bursă au dispărut cu desăvârșire”, a completat brokerul constănțean. Pentru 2009, piața bursieră va avea un comportament în trend cu restul economiei românești, conform brokerului Dan Grosu. „Pe fondul crizei de lichidități și recesiunii economice, va exista un nou val de scăderi la bursă și probabil noi minime. În același timp, volumul de tranzacții la BVB va continua să scadă și în 2009. Nu recomandăm potențialilor investitori să plaseze sume importante pe piața bursieră. Va fi un an în care societățile de investiții, casele de brokeraj, precum și investitori importanți pe bursă se vor prăbuși”, a concluzionat directorul agenției Intercapital Invest.