Criza economică a tăiat din veniturile agricultorilor români

Producătorul agricol este în continuare partea dezavantajată din lanțul producției care ajunge în final la consumator. Mai mult, anul 2010 a adus o scădere a prețului cerealelor la cele mai importante burse internaționale de mărfuri. Nici pentru zootehniști lucrurile nu stau mai bine. Pentru a reuși să facă față samsarilor din sistem și adaosurilor comerciale mari, agricultorii trebuie să se asocieze, potrivit reprezentanților locali. Cultivatorii de cereale au încă un motiv de îngrijorare, odată cu intrarea în 2010. Dacă la mijlocul lui decembrie 2009, prețul grâului și porumbului era pe un trend ascendent, în noul an, cotația a suferit scăderi importante. Astfel, prețul grâului la bursa din Londra este de 169 dolari pe tonă, în scădere cu 8 dolari față de luna trecută. La bursa de mărfuri din Chicago, grâul are o cotație de 187 dolari pe tonă, cu 10 dolari mai puțin comparativ cu decembrie 2009. Doar prețul porumbului nu a suferit scăderi semnificative, fiind cotat în prezent la aproximativ 146 dolari pe tonă. Prețul include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele suportate pentru ca marfa să fie încărcată la bord. În portul Constanța, scăderile de pe marile burse internaționale nu și-au făcut simțite prezența, prețul grâului având un trend ascendent de la mijlocul lunii decembrie 2009. Totuși, operatorii din sectorul comercializării cerealelor par a-și reduce motoarele și așteaptă primăvara pentru a vinde produsele la un preț mai bun. Pe tot parcursul anului trecut, fermierii constănțeni s-au plâns de prețul extrem de scăzut al cerealelor, cerut pe piață, de aproximativ 40 - 50 bani pe kilogramul de grâu. Doar rapița a atins pragul psihologic de 1 leu pe kilogram. Nici în Uniunea Europeană situația nu este mai roză. Datele Eurostat arată o scădere a venitului real pe agricultor în UE cu 12,2% în 2009, față de 2008, precum și o ieftinire a cerealelor cu 27,5%. Prețuri derizorii la producătorii de lactate Și zootehnia întâmpină aceleași probleme de valorificare a producției obținute. „Crescătorul de bovine nu are cum să obțină un profit, dacă dă laptele cu 75 - 80 de bani pe litru. Nu știu dacă am auzit de cazuri în care crescătorul să vândă laptele cu un leu pe litru. Nimeni nu-l cumpără mai scump. Până și apa plată se vinde cu 2,5 - 3 lei pe litru. În schimb, în hypermarketuri, laptele se vinde cu 3 - 4 lei pe litru, brânza cu 8 - 9 lei pe kilogram. Noi nu putem afecta prețurile care sunt discutate la nivel înalt, între marii operatori”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Olteanu, președin-tele Asociației Crescătorilor de Taurine din Constanța. Potrivit Eurostat, în UE produsele lactate s-au ieftinit cu 20%, iar carnea de vită cu aproape 2%, în 2009. În aceste condiții, asocierea pare a fi soluția în lupta contra samsarilor și marilor centre comerciale. „Este singura soluție pentru a putea scoate un preț mai bun la produsele agricole și a ne lupta împotriva adaosurilor comerciale exagerate. Din păcate însă, statul român nu e interesat ca organizațiilor profesionale să fie puternice”, a mai spus Cristian Olteanu.