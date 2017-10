Criza economică a făcut ravagii în porturile de la Marea Neagră

Zona Mării Negre este una dintre regiunile cele mai grav afectate de criza economică mondială. Nu există port să nu fi înregistrat scăderi de trafic, dacă nu pe total, cel puțin pe anumite grupe de mărfuri. Cel mai în suferință este transportul de containere. Țițeiul, produsele petroliere și cerealele s-au dovedit a fi salvatorii porturilor. În cele ce urmează, vă prezentăm o radiografie a traficului portuar din această parte a lumii. Portul Constanța - trafic cu 36,62% mai mic Portul Constanța a avut un trafic de mărfuri de 28.025.000 tone în primele 9 luni ale lui 2009, în scădere cu 36,62% față de aceeași perioadă a anului 2008, când s-au derulat 44.220.000 tone. Toate grupele de mărfuri au înregistrat scăderi majore, excep-ție făcând cerealele și semințele uleioase. În cazul lor, volumul de marfă a crescut cu 106%, de la 4.354.391 tone în 2008, la 8.970.343 tone, în 2009. Cel mai afectat a fost traficul de mărfuri containerizate, care, exprimat în TEU, a scăzut cu 55,4%, iar în tone, cu 51,61%. În 2009, au fost manipulate 446.000 TEU, respectiv 4,5 milioane tone, iar în 2008, 1.000.000 TEU, respectiv 9,3 milioane tone. În acest an, s-a produs o schimbare majoră în structura traficului. Cereale și semințe uleioase au ajuns pe primul loc, cu o pondere de 32,1% din total. În ierarhie urmează: „articolele diverse” - 4.537.955 tone (16,19%), petrolul brut - 3.446.616 tone (12,3%), minereul de fier și fierul vechi - 2.743.456 tone (9,79%), combustibilii minerali solizi – 2.057.127 tone (7,34%), produsele petroliere – 1.844.930 tone (6,58%), produsele metalice - 1.095.876 tone (3,91%) și altele. Spre comparație, în 2008, structura era următoarea: „artico-lele diverse” - 9.785.066 tone (22,13%), minereu de fier și fier vechi - 2.743.456 tone (20,81%), petrol brut - 6.113.359 tone (13,82%), combustibili minerali solizi – 5.334.996 tone (12,06%), cereale și semințe uleioase - 4.354.391 tone (9,85%). Portul Midia, creștere spectaculoasă, de 76,9% Spre deosebire de Constanța, traficul din portul Midia a crescut în perioada de referință, cu 76,9%, de la 1.890.625 tone în 2008, la 3.344.465 tone în 2009. Cele mai importante creșteri au avut loc în cazul următoarelor grupe de mărfuri: echipamente și mașini - 7.724,9%, petrol brut - 334,2%, produsele petroliere - 21,7%. Fluxurile de mărfuri operate în acest port continuă să fie dominate de petrolul brut - 55,19% din total (1.845.755 tone) și produsele petroliere - 38,97%. În acest an, pentru prima dată în structura traficului au apărut cerealele - 1.258 tone Portul Mangalia - plus 64,88% Micul port comercial Mangalia se află… pe val. În primele 9 luni ale acestui an, el a realizat un trafic de 226.473 tone, față de 137.353 tone în aceeași perioadă a anului 2008. Creșterea de 64,88% pe total se datorează câtorva grupe de mărfuri. Astfel, cantitatea de produse metalice manipulate s-a majorat de 33,2 ori, ajungând la 97.980 tone, cea de ciment, de 27 ori (70.417 tone), iar cea de echipamente, de 2 ori (13.286 tone). Porturile Ucrainei - declin de 21% Porturile din Ucraina au înregistrat o scădere de 21% a traficului în primele trei trimestre ale anului 2009, ajungând la 80.000.000 tone. Evoluția porturilor de la Marea Neagră este următoarea: Odessa - 20,55 milioane tone de marfă manipulate, reducere de 21,8%; Ilichevsk - 12,3 milioane tone, diminuare de 14.6%; Uzhny - 13,15 milioane tone de mărfuri, cu 20,2% mai puțin; Sevastopol - 300.000 de tone, în scădere cu 2,3%; Kerch - 3.370 tone, în creștere cu 11%. Portul Mariupol, de la Marea Azov, a derulat 9,4 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 25,7%, iar portul fluvial Reni, din regiunea Odessa, 1,37 milioane tone, cu 48,7% în minus. Porturile rusești - creștere 8% Traficul de mărfuri în porturile rusești, în intervalul ianuarie - septembrie 2009, a crescut cu 8% comparativ cu perioada similară a lui 2008, ajungând la 368,6 milioane de tone. În porturile de la Marea Neagră, cantitatea de marfă operată a fost de 134,8 milioane de tone (+ 14%), din care: mărfuri uscate - 47,3 milioane de tone (+ 27,4%), iar mărfuri lichide - 87,5 milioane de tone (+7.9%). Portul Novorossiysk a manipulat peste 92,8 milioane de tone, cu 11.4% mai mult decât în 2009, iar Tuapse - 13,8 milioane de tone. În scădere cu 5.9%. Portul Varna – trafic mai mare cu 10% Informațiile despre evoluția traficului în porturile bulgărești sunt foarte puține. Dacă Administrația Portului Burgas nu a dat publicității datele privind dinamica fluxurilor de mărfuri, în schimb, cea din Varna a anunțat că, în prima jumătate a acestui an, s-a înregistrat o creștere de 10%. Dacă în perioada ianuarie - iunie 2008, au fost operate 3 milioane tone de mărfuri, în acest an, cantitatea de marfă a crescut la 3,3 milioane tone. Cea mai mare contribuție la această creștere au avut-o cerealele. Traficul de containere a avut un declin de 14%.