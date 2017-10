Criza din shipping-ul internaţional se apropie de final

Criza din shipping-ul internațional se apropie de final

Ştire online publicată Vineri, 06 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

2016 a fost un an prost pentru industria transportului maritim. Indicele Dry Baltic, care se bazează pe prețurile transportului materiilor prime și este furnizat de Baltic Exchange, din Londra, a atins niveluri record scăzute în luna februarie. Ca efect, la sfârșitul lunii august a avut loc răsunătorul faliment al companiei japoneze Hanjin Shipping Co Ltd. Criza prelungită din transportul maritim internațional este pusă pe seama încetinirii creșterii economice din China și a excedentului de capacități de transport a flotei mondiale, datorat numeroaselor comenzi de construcții noi lansate în timpul boom-ului economic din 2005 - 2008.Ce se va întâmpla în 2017? Potrivit unui raport al consultantului internațional Drewry, piața transportului maritim va da primele semne de redresare până la sfârșitul anului. Ele vor apărea mai întâi în transportul de mărfuri uscate vrac, iar apoi în transportul de mărfuri containerizate.În prezent, cererea de mărfuri uscate vrac este slabă, dar se așteaptă să crească cu puțin sub 2% pe an, până în 2020.Excedentul de capacități de transport va fi ținut sub control. Numărul navelor vechi trimise la fier vechi este în creștere, în timp ce comenzile de construcții noi scad. Ca urmare, creșterea flotei de vrachiere și portcontainere va fi foarte mică până în 2020.