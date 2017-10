Criza din industria navală se prelungeşte

Criza din industria navală se prelungește

Potrivit agenției de știri „Yonhap”, constructorii de nave sud-coreeni au puternice motive de îngrijorare. Comenzile de construcții noi au scăzut în acest an, pe fondul declinului prelungit al industriei navale mondiale, determinat de prețurile scăzute ale petrolului și de concurența tot mai dură cu rivalii chinezi.Cele trei mari șantiere navale - Hyundai Heavy Industries Co, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co și Samsung Heavy Industries Co - au obținut prea puține noi comenzi în luna ianuarie 2016. Spre exemplu, Hyundai Heavy a semnat doar trei contracte în valoare de 300 milioane de dolari.„Deși ianuarie și februarie sunt considerate luni în afara sezonului, situația este mult mai gravă decât în trecut”, a declarat un oficial din industrie. „Suma comenzilor primite de Hyundai Heavy nu este notabilă; este aproape de zero.”Din cauza crizei prelungite a industriei, șantierele navale sud-coreene și-au redus cu 20% ținta privind comenzile noi pentru acest an.În 2015, cele trei mari șantiere navale au înregistrat o pierdere totală estimată la 8 trilioane de woni (6,1 miliarde de dolari).Dacă cererea se va menține la nivelul de acum, cele trei mari com-panii sunt amenințate să înregis-treze împreună, pentru prima oară, pierderi din exploatare.Observatorii de pe piață se așteaptă ca declinul afacerilor din industria navală mondială să continue cel puțin în acest an. Sectorul construcțiilor navale este unul dintre motoarele economiei sud-coreene, alături de industria electronică și cea constructoare de automobile.