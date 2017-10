Criza de ofiţeri loveşte, iarăşi, flota mondială

Criza de ofițeri lovește, iarăși, flota mondială

• Deficitul va ajunge la 42.500 de ofițeri, în 2019 • O provocare pentru învățământul superior de marină din ConstanțaCriza shipping-ului internațional s-a prelungit mai mult decât cea de la nivelul economiei mondiale și se poate spune că, abia din acest an, flota mondială a revenit, cu adevărat, pe drumul cel bun. Volumul de mărfuri din piață este în creștere, navlurile (chiriile de transport) sunt mai stimulative, excedentul de capacități de transport s-a diminuat, iar numărul navelor „trase pe dreapta” s-a redus.Evoluțiile de pe piețele petroliere au ieftinit carburanții și au dat o gură de oxigen armatorilor. Comenzile de nave noi din șantiere au început să crească, semn că shipping-ul are, din nou, încredere în viitor. Se lucrează la proiecte noi de nave, mai eficiente energetic și mai prietenoase față de mediu. Dar cea mai semnificativă schimbare este că, pentru prima oară din 2009, se vorbește despre o criză de ofițeri. În prezent, deficitul se ridică la circa 15.000, cea mai mare lipsă fiind resimțită la nivelul ajutorului de comandant și de șef mecanic. Organismele internaționale, în frunte cu IMO, au relansat campania „Go to Sea”, îndemnându-i pe tineri să îmbrățișeze meseria de marinar.Despre momentul actual și despre tendințele de pe piața forței de muncă marinărești am discutat cu Florin Urziceanu, președintele Asociației Națio-nale a Agențiilor de Crewing din România (ANACR), care ne-a declarat următoarele: „Întâi de toate, salutăm ratificarea de către România a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006. Este un moment istoric pentru angajarea forței de muncă maritime din țara noastră. Intrarea în rândul statelor semnatare a convenției ne aduce în rândul țărilor cu un nivel de competitivitate ridicat.În acest moment, piața mondială a forței de muncă maritime se află într-o etapă foarte interesantă. Un recent studiu realizat de specialiștii biroului de consultanță Drewry, unul dintre cele mai prestigioase din industria shipping-ului, estimează că deficitul de ofițeri va crește până la 42.500 de persoane, în 2019. Ne aflăm, iată, în situația din anii 2004 - 2005, când se prognoza un deficit de ofițeri de 50.000 de persoane, pentru perioada 2007 - 2011. Chiar dacă numărul navelor vechi ce urmează a fi tăiate este în creștere, chiar dacă portcontai-nerele sunt din ce în ce mai mari și transportă o cantitate de două ori mai mare de mărfuri cu același număr de membri în echipaje, dezvoltarea unor sectoare precum activi-tățile off-hore, dar mai ales tendința armatorilor de a reduce dramatic numărul de ofițeri juniori și de cadeți, ne-a adus în situația când piața forței de muncă din România făcea primele conexiuni cu armatorii de anvergură. Este o bună oportunitate. Rămâne ca și România să facă față provocării și cerințelor tot mai ridicate ale armatorilor.”Provocarea este în primul rând pentru învățământul marinăresc din țara noastră, care trebuie să ofere ofițeri de calitate. Experiența ultimilor ani arată că printre absolvenți sunt destui care nu satisfac exigențele armatorilor, care au devenit mult mai pretențioși în timpul crizei.„Ne bucură faptul că instituțiile de învățământ marinăresc au ținut pasul cu evoluția shipping-ului mondial și au dotări de ultimă generație. Chiar în urmă cu câteva săptămâni, agenția AB Crewing a primit vizita unui client foarte important, care a constatat că Universitatea Maritimă din Constanța este mai bine dotată decât cele mai multe universități maritime din lume, chiar și față de cele din Marea Britanie, cum ar fi cea de la Oxford. Sperăm ca și procesul de învățământ efectiv să se desfășoare la același nivel superior.Până acum am fost mulțumiți de calitatea absolvenților și cadeților pregătiți de învățământul superior din țara noastră, dar proporția cadeților buni și foarte buni rămâne la circa 30% din total. 60 - 70% încă nu sunt la un standard satisfăcător și sunt mai greu absorbiți de piața cu pretenții. Aceștia necesită pregătire suplimentară, iar unii dintre ei se adap-tează foarte greu la exigențele mari ale armatorilor. Universitățile ar trebui să ridice mai mult ștacheta și să fie mai selective pe timpul anilor de studii, la examenele din anii I și II. Dacă o vor face, suntem convinși că vom avea ofițeri mai buni. Cu siguranță că viitorul României nu poate fi decât în direcția armatorilor de top. Nu se mai pune problema să fim competitivi pe piața armatorilor care oferă condiții slabe de muncă. De altfel MLC 2006 ne ajută să eliminăm navele sub standard din flota mondială” - afirmă Florin Urziceanu.Recent, în Germania a avut loc un seminar organizat de Comisia Europeană, la care au fost invitați furnizori de forță de muncă maritimă din întreaga lume, cei mai mulți fiind din Asia. Florin Urziceanu a participat în calitate de președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Crewing din România și de membru în conducerea Eurocrew.„Comisia Europeană a dorit să înțeleagă cum se aplică Convenția MLC 2006, ce probleme întâmpină agențiile de plasare a personalului și cum ar trebuii acționat la nivel legislativ și de Port State Control pentru ca toți navigatorii să beneficieze de condiții de muncă bune. Începând de anul viitor, țările care fac parte din Organizația Memorandumului de la Paris, printre care și România, și țările Uniunii Europene vor avea ca punct principal în inspecțiile de Port State Control la nave, respectarea MLC 2006. De aceea, Comisia Europeană vrea să cunoască problemele reale și ceea ce trebuie urmărit în cadrul acestor inspecții. A fost un schimb de opinii extrem de productiv. Sperăm ca în curând să avem și raportul Comisiei. Cu siguranță, pe baza lui se vor face recomandări” - a spus Urziceanu.