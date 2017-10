Criză de miere în 2012. Preţurile vor creşte şi cu 20%

Criză de miere în 2012. Prețurile vor crește și cu 20%

Ploile din ultimele zile au fost mană cerească pentru agricultorii din județul Constanța, însă nu și pentru apicultori. Aceștia spun că din cauza vremii albinele nu prea au putut ieși la cules, așadar cel puțin în ceea ce privește mierea de salcâm anul este unul compromis. „Salcâm a fost din belșug, dar natura nu ne-a lăsat. Albinele nu au putut ieși până acum la cules decât, în cele mai bune cazuri, câteva ore pe zi. O să fie o criză de miere anul acesta“, a precizat vicepre-ședintele APIS Tomitana Dacica, Ionel Togan. Totuși, potrivit acestuia, apicultorii din Constanța și Tulcea se pot declara fericiți. Aici vremea a ținut cât de cât cu ei, așadar cantitatea de miere mâncată de albine din stup nu este chiar foarte mare, așa cum s-a întâmplat în mai toate zonele din țară. Cu toate acestea, prețurile vor crește destul de mult. Apicultorii vor vinde mierea de salcâm cu 15 - 20% mai scump. „Va fi miere foarte puțină, așadar se va reflecta și în preț. Probabil acesta va crește cu 15 - 20%“, a precizat Ionel Togan. Aceste creșteri de preț sunt așteptate și deoarece nici 2011 nu a fost unul chiar grozav din acest punct de vede-re, iar miere din 2010, un an foarte bun, nu prea mai este. În plus, destui apicultori au pierdut, în iarnă, și 70% din efective. Cauza a fost gerul aspru și perioada lungă cu zăpadă din belșug care i-a prins pe mulți pe picior greșit.Speranțe mari la floarea-soareluiAnul acesta județul Constanța se poate lăuda cu zeci de mii de hectare de floarea soarelui, cultură care se prezintă, până în prezent, foarte bine și în care apicultorii își pun mari speranțe. Dacă și vremea va ține cu ei, atunci pe piață se va găsi cu preponderență acest tip de miere. Pe de altă parte, cine speră să poată cumpăra miere produsă de albine din nectarul florilor de coriandru, miere despre care se spune că are proprietăți medicinale sporite, ar trebui să știe că o va găsi destul de greu. Culesul la floarea soarelui se va suprapune peste cel la coriandru, iar apicultorii spun că puțini sunt aceia care vor opta pentru cea de-a doua cultură.