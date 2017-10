Criza de lucrători calificaţi atinge cote alarmante

1

Cand la noi ca-n Germania?

Cine are de ales intre un trai prost in Romania si unul decent in strainatate,oare ce va allege? Este normal ca oamenii cu calificari ,cu aptitudini sa aiba minimul de respect de sine si sa doreasca bucuria rezultatului muncii. Asa,doar sa fii oboist si mandru ca ai facut treaba buna pentru altii in lumina patriotismului prost inteles,e o chestie perimata. Platasti,lucrez. Nu platesti,fa-ti singur ce vrei, cum poti. Cand muncesti si castigi mai putin decat cei care o freaca,parca-ti vine sa o freci si tu. Nu mai angajati frecangii pe pile,angajati si platiti pe bune oamenii,aratati respect angajatilor si va fi OK.