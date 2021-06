Criză de forţă de muncă în Constanţa. Patronii caută muncitori calificaţi în Bangladesh

Peste tot, în domeniile legate de industria ospitalităţii, dar şi în construcţii lipsa muncitorilor este o problemă.



„Avem nevoie de constructori, pentru că la noi nu se mai găsesc. Cei care erau calificaţi au plecat în afară, presupun pe salarii mai bune, deşi la noi la societate oferim un salariu destul de bun, de la 3.000 de lei în mână, plus o masă la prânz şi nu găsim calificaţi. Suntem interesaţi să angajăm 20, 30 de persoane din Bangladesh”, a spus Stelian Gheorghe, administratorul unei firme de construcţii.





Bangladesh mai reprezintă şi o piaţă importantă pentru furnizarea materiei prime industriei textile româneşti. La Năvodari există o fabrică de confecţii care este interesată de materia primă importată din această ţară.





„Avem o fabrică de textile şi încălţăminte la Năvodari, de 18 ani. Întotdeauna am avut probleme cu forţa de muncă şi mai nou am calificat oameni la locul de muncă, prin proiecte europene împreună cu AJOFM şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. În domeniul meu de activitate mă interesează nu numai forţa de muncă din Bangladesh, dar şi materiile prime şi auxiliarele pe care eu le folosesc, cum ar fi, ţesături, mătăsuri, pielărie etc. Le putem asigura muncitorilor străini, conform legislaţiei, cazare, masă la prânz şi salariu în funcţie de vechime şi de pregătirea pe care o are”, a subliniat Mihaela Grigore, reprezentanta unei firme de producţie din Năvodari.



„Bangladesh poate asigura forţa de muncă”



Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh, Daud Ali, se află pentru prima dată la Constanţa. Este încântat de oraşul de la Marea Neagră şi doreşte ca relaţiile bilaterale să continue, chiar dacă România nu a mai avut o misiune a ţării sale la Bucureşti din 1995. Anul trecut ES Daud Ali a venit în ţara noastră în calitate de diplomat.





„Bangladesh este pe locul 41 ca economie în lume şi anul trecut a fost pe locul doi, după China, ca cel mai mare exportator. Portul Constanţa este principalul factor de atracţie pentru investitorii asiatici, iar Bangladesh poate asigura forţa de muncă de care economia constănţeană are nevoie. Anul trecut 861 de cetăţeni au venit în România, solicitanţi de viză de intrare”, a declarat Daud Ali, ambasadorul Republicii Populare Bangladesh.







La finalul întâlnirii care a avut loc într-un cadru relaxant în Portul Tomis, la bordul unui vas de croazieră, ambasadorul i-a oferit un cadou preşedintelui Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Constănţeni, un tablou reprezentând un motiv popular bengal ţesut manual.





Criza forţei de muncă este o reală problemă în judeţul Constanţa. Lipsa unei viziuni de perspectivă şi salariile sub media naţională i-a făcut în special pe tineri să plece din oraşul de la malul Mării Negre. Repornirea activităţilor economice, datorită măsurilor de relaxare dar şi începerea sezonului estival, a scos la lumină o situaţie îngrijorătoare: nu mai sunt persoane care să vrea să muncească. Fie au plecat în străinătate, fie au o bucată de pământ şi s-au retras la ţară, fie trăiesc din ajutorul social.Asociaţia Oamenilor de Afaceri Constănţeni nu au stat cu mâinile în sân şi caută soluţii pentru a aduce forţă de muncă pe litoral. „Suntem la început de drum. Asociaţia are patru luni de când a fost înfiinţată şi ne propunem să sprijinim mediul de afaceri. L-am invitat pe domnul ambasador al Republicii Populare Bangladesh, Daud Ali să ne sprijine cu forţa de muncă din ţara sa. Am găsit mulţi muncitori bangladezi la Şantierul Naval de la Mangalia, la fast food-uri. Am stat de vorbă cu patronii şi sunt foarte mulţumiţi de ei”, a declarat Daniel Popescu, preşedintele asociaţiei.