Criza bate simulatorul

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Criza lichidităților de sub saltelele românilor impune măsuri drastice. Gata cu transparența bancară, cu prezentările exhaustive de pe site-uri și simulatoarele promovate în trei locuri pe pagină. Acum condițiile de creditare nu mai sunt chiar „relaxate”, cursul valutar a luat-o razna, ratele sunt ceva mai mari, deci nu trebuie speriați clienții. Drept urmare, de pe site-urile mai multor bănci au dispărut subit simulatoarele de rate, informațiile despre „cum” și „când” și „cât”. În schimb, sunt postate acum numere de telefon către centralele telefonice. Am sunat de curiozitate, doar ca să aștept 7 minute și 48 de secunde ca operatoarea să se joace cu același simulator care existase pe site-ul băncii. Poate sunt eu paranoic… dar e sigur o tehnică de marketing aici. Câteva date pe web nu mai conving pe nimeni acum. E nevoie de intervenție umană directă, de muncă de lămurire, ca să își ia omul credit în condițiile actuale. Și ca fapt divers, domnii de la Raiffeisen Bank ar trebui să ia în calcul un rebranding. Nu-i de mirare că sunt atacați de phisheri toată ziua. De la nume se trage. Cin observă în mail că e numele corect? Raifeisen, Reiffeisen, Raiffeissen… you get the point.