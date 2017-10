Criza a dat „Delete” la 50% din vânzările de calculatoare

Piața de hardware este una dintre cele mai afectate de criză, din cauza faptului că presupune investiții pe termen lung din partea cumpărătorilor. Și vânzările de software sunt afectate, deși într-o mai mică măsură, în timp ce serviciile IT și comerțul online cresc. „În 2009, segmentul de hardware a scăzut cu 50%. Cele mai mari scăderi se înregistrează la imprimante, minus 80%, și la desktop-uri, minus 70%. Putea fi însă și mai rău, dar trimestrul patru a adus o creștere cu 20% față de trimestrul trei”, a declarat Dana Iorga, directorul general al IT&S, unul dintre cei mai mari distribuitori locali de echipamente IT&C. Potrivit spuselor sale, serviciile IT au crescut cu 5 – 10%, pe fondul scăderilor din segmentul hardware, întrucât „repararea este văzută ca fiind mai avantajoasă decât schimbarea echipamentelor”. Cât despre software, vânzările din 2009 sunt cam la același nivel cu cele din 2008, una dintre explicații fiind orientarea companiilor către produsele locale, realizate la costuri mai mici. Și comerțul online a avut o evoluție bună, cu o creștere destul de mare, estimează managerul IT&S. În acest an, cheltuielile IT pe piața locală vor atinge 5,47 miliarde lei, în scădere cu 19,2% față de anul precedent. În aceste condiții, contribuția segmentului IT&C în PIB-ul României va coborî cu 0,2 puncte procentuale, la 1,1%. În 2008, cheltuielile IT se ridicau la 6,77 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat de IDC. Potrivit acelorași surse, ponderea segmentului de profil în PIB va urca la 1,3% în 2010, 1,5% în 2011 și 1,6% în intervalul 2012 – 2013.