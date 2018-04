Criptomonedele - versiunea modernă a jocurilor piramidale

Abia ce am deschis contul de e-mail, că un mesaj mi-a sărit în ochi, cu o „ofertă specială din partea Wall Street Economist”. Expeditorul, care se recomandă a fi Adam Kronberg, redactor șef al sus-pomenitei publicații, îmi transmite următorul mesaj: „Stimate și precaut investitor, numai astăzi vă oferim acces liber la raportul privind noua metodă 100% legală a câștigului instant pe criptovalută. Această metodă uimitoare este în prezent disponibilă unui mic grup de oameni ... Datorită raportului veți afla cum să începeți să câștigați bani datorită criptovalutelor. Veți învăța cea mai eficientă metodă de obținere a criptovalutelor, ceea ce vă permite să câștigați 10.000 de lei în plus și asta în fiecare lună. Veți ști cum să începeți să câștigați bani pe criptovalute, indiferent de fluctuațiile de preț ale criptovalutelor și energiei electrice. Acest raport uimitor este disponibil gratuit pentru investitori doar astăzi. Puteți să-l citiți pe această pagină.”Hatârul pe care mi-l face acest Adam Kronberg, de a mă învăța cum să câștig 10.000 de lei pe lună, investind în criptovalute, m-a dus cu gândul la începutul anilor ’90, când organizatorii jocurilor „de întrajutorare” piramidale au momit milioane de români, promițându-le câștiguri de trei - cinci - zece ori mai mari decât suma investită.În iulie 1993, peste un milion de persoane depuseseră bani la Caritasul lui Ioan Stoica, iar în mai 1994, afacerea s-a prăbușit, declanșând protestul păgubiților din întreaga țară. Între 1993 și 1994, au funcționat nu mai puțin de 32 de astfel de scheme de escrocare a celor ce aspirau la o îmbogățire peste noapte. La Constanța au făcut victime Procent Caritas-ul lui Neculai Saimanov, în care au intrat peste 210.000 de localnici, MDM Caritas, Romcrescent din Mamaia și Rocar din Satul de Vacanță. Orașul Cernavodă a avut parte de Duro Caritas, iar Năvodariul de Lupușorul Caritas.Proliferarea schemelor piramidale a beneficiat de sprijinul politicienilor și al instituțiilor de forță, care se prefăceau a nu vedea înșelătoria, dar și de cel al mass-media, care le făcea publicitate.Ideea jocurilor „de întrajutorare” nu se născuse în România. „Licența” era de import.În anii ce au urmat, schemele piramidale au fost interzise prin lege în numeroase țări, printre care și România.Revenind la criptomonedele și criptovalutele din zilele noastre, nu poți să nu te întrebi dacă nu este vorba de o nouă schemă de fraudare a credulilor. Mecanismul de funcționare a acestora are la bază atragerea unui număr cât mai mare de investitori, câștigători fiind organizatorii sistemului și cei ce își retrag investițiile și profitul la timp.Curios să aflu mai multe despre publicația Wall Street Economist, am întreprins o căutare. Deloc surprinzător, Internetul nu știe de existența ei.Și avertismentul că voi avea acces liber la raportul privind noua metodă a câștigului instant pe criptovalută doar până la sfârșitul zilei s-a dovedit a fi o… gogoașă. Au trecut trei zile, uite că navighez pe raport fără probleme.De cum îl deschizi, ești informat că: „Prin această metodă poți câștiga peste 5.000 de lei pe 1 leu investit”.Mai la vale e un articol semnat de un anume Neil Winton, în care se spune, printre altele: „Economiștii din SUA priveau persoanele care au folosit noua metodă de investiție cu uimire. Niciodată nu au văzut așa ceva. Chiar și investitorii total neexperimentați, după câteva săptămâni câștigau 5.000 de dolari pentru fiecare dolar investit. Secretul acțiunii noii metode a fost descoperit numai după efectuarea analizelor profunde în cadrul Universității de Stat din Temple, SUA.Noua metodă de investiții a fost creată pe baza unui element unic. Este vorba de noul tip de active financiare, a căror valoare crește într-un ritm instantaneu. Mai mult, acestea nu necesită investiția unor sume mari de bani, investirea în ele este copilăros de simplă și nu este nevoie de niciun fel de cunoștințe din domeniul economic. Suplimentar, deține alte zeci de beneficii. Acest super-profitabil element al noii metode de investiții este valuta virtuală. Acestea sunt mijloace de plată create de către utilizatorii de internet, care fac posibilă utilizarea serviciilor și cumpărarea produselor”.Explicația lui Neil Winton este un fel de prestidigitație, de hocus-pocus cu secretul câștigurilor fabuloase. Promite să îl dezvăluie, pentru a face din el un și mai mare mister!Bun, să presupunem că omenirea nu ascultă de glasul rațiunii, că se lăcomește și intră în afacere cu câte 1.000 de dolari de căciulă. Conform celor spuse de Neil Winton, după doar câteva săptămâni toți investitorii vor deveni milionari în dolari, nu doar virtual, ci și fizic.Ar fi prima minune dumnezeiască din economie.Criptomonedele s-au înmulțit precum jocurile piramidale de la sfârșitul secolului XX. În prezent sunt vreo 25. Pe de altă parte, au apărut și scandalurile legate de tranzacționarea criptomonedelor. Spre exemplu, șase investitori au declanșat un proces împotriva BitConnect, acuzând compania de escrocherie în tranzacțiile cu criptomonede. Păgubiții încearcă să recupereze suma de 771.000 de dolari și cer interzicerea BitConnect în statele Texas și Carolina de Nord.