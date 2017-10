Criminalii din shipping-ul internaţional trebuie stopaţi!

Criminalii din shipping-ul internațional trebuie stopați!

r SLN cere instituirea unui sistem care să-i protejeze pe marinarii care se îmbolnăvesc sau se accidentează pe mareUn marinar român s-a îmbolnăvit grav pe o navă străină, în urmă cu patru ani, și nu mai poate naviga. Nu numai că și-a pierdut sănătatea și capacitatea de muncă, dar nu beneficiază de niciun sprijin din partea companiei de navigație și a firmei de asigurări.Sindicatul Liber al Navigatorilor a angajat avocați și s-a adresat instanțelor de judecată din SUA, solicitând ca marinarul român să obțină despăgubirile cuvenite.Cazul nu este singular. An de an, în rândul navigatorilor români sunt zeci de victime, dar numărul exact al marinarilor care se îmbolnă-vesc, se accidentează sau mor pe mare, care sunt dați dispăruți sau sunt răpiți de pirați nu-l cunoaște nimeni, afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.Motivul? „La această oră nu există o legislație care să oblige agențiile de crewing, care recrutează navigatorii, să declare toate aceste evenimente. Lipsa de reglementare face posibilă „acoperirea” acestor cazuri și le permite intermediarilor și angajatorilor să profite de slaba informare a victimelor. Mulți navigatori nu își cunosc drepturile ce decurg din contractele de muncă reale, încheiate de armatorii la care sunt angajați și, atunci când se întâmplă necazul, se mulțumesc cu puținul oferit de agenția de crewing, armator sau compania de asigurare. Iar de multe ori, nu li se oferă nimic, invocându-se tot felul de pretexte.”Rechinii din shipping speculează lipsa de interes a statului român față de ceea ce se întâmplă pe mare și, de dragul profitului, ajung chiar și la acte criminale. Au fost cazuri când marinarilor care s-au îmbolnăvit în voiaj le-a fost refuzată acordarea asistenței medicale în primul port, din motive de economie, iar urmările au fost tragice.Existența a zeci de victime pe mare și creșterea numărului lor obligă statul român să ia măsuri. „Soluția - spune liderul SLN - este instituirea, prin lege, a sistemului de raportare, de către agențiile de crewing, a tuturor cazurilor, la Autoritatea Navală Română, și luarea măsurilor ce se impun. Totodată, trebuie stabilite condiții minime în contractele de îmbarcare, inclusiv privind clauze asiguratorii. În al treilea rând, trebuie să se verifice dacă îmbolnăvirile și accidentele suferite pe mare sunt corect despăgubite de către armatori și cluburile de asigurare.”Mihălcioiu atrage atenția că, în prezent, statul român suportă costuri mari, prin sistemul național de asigurări de sănătate, pentru navigatorii care beneficiază de asigurarea soțiilor sau care plătesc o asigurare foarte mică, pe trei - șase luni în urmă.„Firesc este ca aceste costuri să fie suportate de cluburile de asigurări. Toți navigatorii care merg pe mare au o asigurare de tip P&I, care ar trebui să acopere costurile intervențiilor medicale, eventualele compensații bănești și o cotă din salariu pe o anumită perioadă plus o primă de asigurare în cazul invalidității permanente. Trebuie să știți că sumele asigurate pentru îngrijirea medicală nu sunt mici. Dar unele agenții de crewing și asiguratori le sugerează navigatorilor români să își facă asigurare în sistemul național de sănătate, pentru a nu plăti clubul P&I spitalizarea, operațiile, tratamentul și recuperarea. Povara este aruncată asupra bugetului asigurărilor de sănătate din România. Este incorect și față de navigatori, care sunt privați de o îngrijire medicală mai bună și mai costisitoare, și față statul român” - afirmă Adrian Mihălcioiu.Sindicatul și-a afirmat în repetate rânduri disponibilitatea, ca, în parteneriat cu Autoritatea Navală Română, să supravegheze respectarea drepturilor victimelor accidentelor și îmbolnăvirilor pe mare, modalitatea de tratament și recuperare a capacității de muncă.„Repet: navigatorul trebuie tratat conform cu asigurarea pe care o are armatorul la bord, și nu conform cu sistemul de asigurări de sănătate din România, care este la pământ. Navigatorul trebuie să aibă cele mai bune condiții de spitalizare, cei mai buni medici, cele mai bune terapii, pentru că asta înseamnă asigurarea pe mare” - a declarat liderul SLN.În 2014, la SLN au fost raportate, de către familiile victimelor, nouă cazuri de accidente și îmbolnăviri și trei cazuri de decese sau dispariții de la bordul navelor. Niciuna dintre victime nu era membru de sindicat.Conform estimărilor SLN, numărul real al cazurilor de acest fel este mai mare de 30 pe an.„Ieri, am înregistrat cazul unui marinar care s-a accidentat în timp ce monta o pompă de apă la bord. I-a căzut pe picior și i l-a rupt. Omul vroia să vină la sindicat, să devină membru. Cerea să plătească cotizația din urmă, pentru a beneficia de ajutorul sindicatului pentru accidentul suferit. Dacă la stat merge să te duci, să plătești o asigurare din urmă, să achiți mai nimic și să beneficiezi de mai mult, la sindicat nu merge. Noi l-am îndrumat ce trebuie să facă legal. Marinarul era în convalescență. Fusese trimis acasă de armatorul german la care lucrase și nu mai știa ce să facă. Nu-l băga nimeni în seamă” - povestește Mihălcioiu.De-a lungul anilor, SLN a acordat asistență juridică în zece cazuri extrem de grave. Este vorba de marinari ajunși într-o situație disperată, care n-ar mai fi în viață dacă n-ar fi primit sprijinul sindicatului. Organizația a acționat în numele lor în instanțe din SUA, Marea Briatanie, Malta, Franța, reușind să obțină, de la armatori și asiguratori, plata spitalizării, recuperării și despăgubiri.„Nu cerem nimic de la statul român, decât o reglementare corectă, astfel încât navigatorii români să nu mai fie bătaia de joc a samsarilor din shipping, fie că sunt agenți de crewing sau companii de navigație - spune liderul SLN. Dimpotrivă, solicităm ca statul român să fie degrevat de anumite cheltuieli.”